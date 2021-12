La casa de papel: Úrsula Corberó reveló que todavía no supera la muerte de Tokio

La casa de papel 5 estrenará su segunda parte en Netflix dentro de muy poco. La promoción de la serie ha traído momentos anecdóticos, como la ‘audición’ de Ed Sheeran, el remix de “Bella ciao” que hizo Becky G, entre otros. De hecho, esta nueva entrega promete no solo ser de las más explosivas, sino que tendrá pasajes muy emotivos, especialmente después de la muerte de Tokio, cuya ausencia será una de las principales diferencias en este próximo lanzamiento.

Úrsula Corberó como "Tokio" para La casa de papel. Foto: Netflix

En ese sentido, cuando el personaje se unió al monumento de Los cinco caídos, la fiel fanaticada quedó devastada. No obstante, este hecho también marcó a la actriz Úrsula Corberó: “Tokio era uno de los personajes que era carne de cañón desde el principio. Me pareció muy bonito y hay algo de poético en eso que dice de vivir varias vidas”, reveló en declaraciones compartidas por La Voz de Argentina.

“Tardé mucho en recuperarme. Creo que a día de hoy ya lo he hecho, pero no lo tengo claro del todo, tengo momentos . Aún hay algo en el subconsciente porque sabía que me quedaban eventos, ruedas de prensa... Y nunca terminas de enterrar del todo al personaje”, agregó.

La banda en el detrás de cámara de La casa de papel. Foto: Twitter/@lacasadepapel

Aun así, la actriz comentó que se sintió conforme con el desarrollo que le dieron a su papel en la ficción española: “Fue muy duro, pero estoy muy contenta con el final de Tokio. No sé si tengo que decir esto, o no, pero en parte yo quería que sucediera así. Tuvimos un montón de charlas con Álex al respecto”, contó.

¿Cuándo se estrena La casa de papel, temporada cinco parte dos?

La segunda parte de la quinta temporada de La casa de papel llegará dentro de muy poco: 3 de diciembre de este año.