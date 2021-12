‘Spider-Man: no way home’: parodia de Largarto recrea escena de segundo tráiler

Algunos comentarios de broma indican que quien golpea al villano es Miles Morales o Ant-Man. Sin embargo, el misterio sobre esta secuencia sigue sin ser resuelto.

Aún no se sabe quién golpeó a Lizard en el segundo tráiler de Spider-Man: no way home. Foto: composición/Marvel/Twitter/@filmyguy