Spider-Man: Tom Holland publica meme de Tobey Maguire y fanáticos se emocionan en redes

Tom Holland, protagonista de Spider-Man: no way home, publicó un meme en sus redes sociales en el que aparece el Hombre Araña de Tobey Maguire y desató nuevamente los comentarios de los fanáticos sobre el Spider-Verse. La imagen se hizo viral con la preventa de la película de Marvel y Sony, por lo que el actor también la compartió en su cuenta personal.

Faltan solo dos semanas para el estreno de No way home y ya está más que claro que lo que más se espera de esta cinta es la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire, algo que confirmaría el tan comentado Spider-Verse. Por ello, algunos fanáticos no han tardado en decir que el meme publicado por Holland no es casualidad.

El actor de 25 años difundió recientemente en sus historias de Instagram una imagen en la que aparece Tobey Maguire usando su primer traje casero en la película de Spider-Man de 2002.

“Yo: ¿Puede darme un boleto?, ¿Para qué película?, Yo en la ventanilla:”, dice en inglés la imagen difundida por Holland, donde debajo aparece Maguire. Se trata de una broma sobre lo obvio que pueden ser los fanáticos al obtener sus entradas para ver Spider-Man: no way home en los cines.

Meme publicado por Tom Holland en su Instagram Stories. Foto: Instagram/Tom Holland

La reacción de los fanáticos

La emoción de los seguidores de Tom Holland y fanáticos del Hombre Araña no se hizo esperar. Algunos han tomado la publicación del meme como una representación del fandom de Spider-Man, otros solo se han emocionado, mientras que cierta parte se pregunta por qué el actor escogió específicamente ese meme con Tobey Maguire.

Tweets de fanáticos de Spider-Man: no way home. Foto: composición/Twitter