Netflix: Dark, la fascinante y compleja serie cumple 4 años, ¿por qué verla?

La temporada 3 de Dark llegó a Netflix el 27 de junio de 2020, tras una larga espera de sus fanáticos que buscaban saber qué iba a pasar con Martha y Jonas. Con una trama, popular entre los televidentes por ser ‘complicada de entender’, la ficción alemana le dijo adiós al servicio con uno de los finales más comentados por los televidentes en los últimos años.

A cuatro años de su estreno, repasemos por qué es considerada una de las ficciones mejor logradas de la pantalla chica y cómo su argumento y personajes logró captar la atención de sus fanáticos.

El casting de Dark: cuando parecer es una obligación

Más allá de las actuaciones de Louis Hoffman, Lisa Vicari y más, quiénes han visto Dark no dudan en resaltar el gran parecido, en sus versiones adultas y jóvenes, de sus actores.

El personaje de Ulrich Nielsen interpretado por distintos actores: adolescencia (Ludger Bökelmann), adultez (Olivr Masucci) y en la tercera edad Winfried Glatzeder. Fotos: Netflix.

Baran Bo Odar, creador de la serie, dio crédito en su momento a Simone Bär, quien lideró el equipo de cásting de Dark. Ella tuvo la ardua labor de enlazar la compleja narrativa de la serie con sus intérpretes, los cuales tuvieron un gran parecido en pantalla.

De una trama simple a un universo complejo

Otro punto importante a resaltar es cómo Dark pasa de una historia simple a una trama llena de enredos y personajes complejos. En un primer momento, la desaparición de un niño en un pueblo pequeño provoca la salida a la luz de conspiraciones y experimentos. Estos momentos nos dejan ver que los habitantes de Winden están más unidos de lo que se cree.

El miedo a lo desconocido

Algo que Dark aprovechó a su favor fue el miedo a lo que no se ve o no se sabe. Niños que desaparecían, un asesino en serie, la angustia de no comprender quién acecha, fueron piezas importantes para que la serie logre atrapar a sus fans. La serie siguió al pie de la letra al mantener al vilo a los televidentes.

El argumento: un enredo que da ganas de ver

Cuando Dark estrenó en el 2017, quienes la vieron advertían a los nuevos espectadores que lo hagan con lápiz y papel, ya que debían anotar cada nombre que aparecía en la historia. ¿La razón? Todos, no importaba la línea de tiempo, estaban relacionados.