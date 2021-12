Mi pobre angelito: casa de la familia McCallister podrá alquilarse en Airbnb

Home alone, o Mi pobre angelito, ha formado parte de la infancia de millones de niños en el mundo. No solo eso, sino que se ha convertido en un clásico infaltable en las celebraciones navideñas. Si bien la disparata historia protagonizada por Macaulay Culkin ya tiene un reboot en Disney Plus, es innegable que los adultos del ahora aún tienen vívidos recuerdos del pequeño y sus icónicas trampas.

Como se sabe, Kevin fue abandonado por error en su hogar en las vísperas de Navidad. Un par de ladrones pensaron que el lugar estaba deshabitado, por lo que decidieron entrar a robar. Sin embargo, no contaban con que el protagonista les haría frente con estratégicas artimañas para defenderse.

En ese sentido, y si la nostalgia de la época ya empieza a golpear tu baúl de los recuerdos, CNN ha confirmado que la casa de los McCallister ha sido anunciada como un hospedaje dentro de Airbnb ; es decir, los fanáticos que deseen ponerse al tanto con el espíritu navideño podrán alquilar el lugar por una noche.

De acuerdo con el citado medio, esta posibilidad se hará efectiva este 12 de diciembre y lo mejor de todo, quizá, es el precio: el hospedaje costará tan solo 25 dólares. Además, el portal especializado Screen Rant comenta que parte de la bienvenida es que le regalarán un set de LEGO con la temática de la película a los clientes.

Asimismo, ha trascendido que el anfitrión será el mismísimo Buzz McCallister, el hermano mayor de Kevin. De ese modo, también se ha confirmado que las ganancias generadas por la renta serán destinadas al Hospital Infantil La Rábida de Chicago.