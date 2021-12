Hawkeye: Black Widow ‘mató' a Ronin en ‘Avengers: endgame’, según emotiva teoría de fans

El episodio 3 de Hawkeye se estrenó en Disney Plus este 1 de diciembre y presentó un diálogo entre el nuevo personaje de Echo y Clint Barton (Jeremy Renner) que no ha pasado desapercibido para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. La explicación estaría relacionada a un triste momento en Avengers: endgame que tiene mucha relación con Natasha Romanov — más conocida como Black Widow — y el asesino Ronin.

El diálogo tiene lugar al inicio del capítulo, cuando el nuevo personaje, Echo, interroga a Clint sobre el paradero de Ronin. Como se vio en los dos primeros episodios, Kate Bishop (Hailee Steinfeld) termina usando el traje del encapuchado luego de infiltrarse en una subasta.

Echo y Hawkeye. Foto: composición/ fotocaptura Disney+

Al verla con la misma vestimenta, la mafia piensa que Ronin — quien mató a sangre fría a varios de esos grupos — ha vuelto, después de haber desaparecido por un largo tiempo. Por eso, es que Hawkeye — que ahora tiene problemas de audición — le explica que Bishop no es Ronin, sino que solo se puso el atuendo sin saber lo que simbolizaba.

Echo, quien busca venganza por la muerte de su padre, le dice que a pesar que “que ella no sea Ronin no significa que Ronin no esté de vuelta”, a lo que Clint contesta que solo es un rumor. “¿Cómo lo sabes?”, le increpa la villana sorda. “Porque está muerto” , contesta Hawkeye.

Así es como Black Widow ‘mató' a Ronin

Entonces, ¿por qué Clint dice que Ronin está muerto? La respuesta está en la película de Avengers: endgame, cuando Natasha Romanov, alias Black Widow, encuentra a Clint en Tokio masacrando a criminales de la mafia japonesa conocida como Yakuza.

Black Widow y Hakweye en Avengers Endgame. Foto: composición/Marvel Studios

Como se vio en la última cinta de los Vengadores, el antihéroe Ronin es un alter ego despiadado que adoptó Hawkeye luego de perder a toda su familia tras el chasquido de Thanos (qué también afectó a Bishop).

Según lo indicado en dicha cinta de Marvel, son cinco años los que Barton pasa sumergido en la depresión y la impotencia mientras se dedica a quitarles la vida a varios mafiosos, cubriendo su rostro bajo el enigmático rol del asesino Ronin.

Cuando Natasha lo encuentra, le dice que hay una posibilidad de traer a todos de vuelta y lo toma de la mano pidiéndole disculpas por no haberle dado esperanza antes.

Fanáticos reaccionan a la serie Hawkeye en Disney+. Foto: Twitter/@i99LBJPHL

Según los fanáticos este sería el momento en que Natasha ‘mató' a Ronin , pues hizo despertar al perdido Hawkeye y hacerle entender que no necesitaba ser Ronin.

Desde ese entonces y como se da a entender en la serie de Disney Plus del personaje, Clint jamás volvió ponerse en la piel de Ronin. Solo se sabe que su traje terminó en una subasta para gente millonaria.