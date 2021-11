Preventa de Spider-Man: no way home establece récord y supera a Endgame

Spider-Man: no way home inició con la preventa de sus entradas este último 29 de noviembre. ¿Y cuál fue el resultado? Páginas webs colapsadas, reventa de tickets a precios exorbitantes, largas colas en las taquillas, entre otras situaciones. Aun así, muchos usuarios pudieron comprar sus boletos; esto ha permitido que la tercera película de Tom Holland en el UCM establezca un nuevo récord.

La preventa de entradas para Spider-Man: no way home registró largas colas en las taquillas de los cines. Foto: Sony/Marvel/La República

De acuerdo con lo reportado por Deadline, la esperada película del superhéroe arácnido ha logrado el mayor desempeño en el primer día de su preventa en lo que va del 2021 . Con ello, ya ha superado a Avengers: endgame, una película que salió en 2019, cuando la situación sanitaria actual era apenas visible.

“No he visto nada igual desde Star Wars: the force awakens. Una vez que las entradas salieron a la venta, se pusieron por las nubes. He añadido más pantallas. Gracias a Sony”, dijo al citado medio Rick Roman, exhibidor de Kentucky. Sin embargo, no se han detallado las cifras.

No way home tiene la mejor preventa de entradas del 2021 en Fandango. Foto: composición/Marvel/Sony

¿La mayor película del UCM?

Sin lugar a duda, las expectativas por No way home están por las nubes, especialmente por el rumoreado Spider-Verse. Ello ha motivado a que las estimaciones sobre su posible recaudación se pongan sobre la mesa.

Spider-Man: far from home obtuvo 1.130 millones de dólares en todo el mundo, lo cual le permitió convertirse en la cuarta película más taquillera del 2019, y la decimoquinta con mayores ganancias de todos los tiempos, según indica Deadline.

En ese sentido, el mencionado portal menciona que durante el primer fin de semana de su estreno, Spider-Man 3 podría superar ampliamente los 100 millones de dólares en el domestic box office (una medida que solo considera las pantallas de Estados Unidos y Canadá). Si las estimaciones se vuelven realidad, se convertiría en uno de los mejores lanzamientos en diciembre de todos los tiempos.