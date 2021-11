Spider-Man, nueva trilogía: Tom Holland y Zendaya anticipan futuro brillante para saga

Por lo que se sabía, Spider-Man: no way home iba a dar cierre a la trilogía protagonizada por Tom Holland para Sony, pero, lo que nadie imaginó, era que la productora de la marca, Amy Pascal, revelaría que están preparándose para desarrollar nuevas películas sobre el arácnido.

En conversacion con Fandango, Pascal mencionó que Sin camino a casa no será la última película de Spider-Man que veremos en la gran pantalla en los siguientes años. Con fanáticos emocionados por la noticia, quien se ha pronunciado al respecto es Holland, actor que lidera esta saga.

Con el elenco de Spider-Man: no way home en medio de la etapa de publicidad de la cinta, el actor y Zendaya, que actualmente están en Francia, hablaron con el programa Quotidien sobre el futuro de la historia. Ambos mencionaron que “cosas muy, muy emocionantes” están por llegar.

“Escucha, todo lo que diré es que tenemos algunas cosas muy, muy geniales por ver. No sé qué son esas cosas o qué resultarán ser, pero parece que hay un futuro increíblemente brillante por delante. Y, como he dicho antes, Spider-Man vivirá siempre en mí”.

Los comentarios de Tom Holland se producen después de que Amy Pascal comentara que No Way Home no será “la última película de Spider-Man“, palabras que han causado gran revuelo entre los fanáticos del superhéroe.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel sobre Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Peter Parker con Tom Holland y Marvel. Pensamos primero en tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes fases con otras tres. Este no es nuestro último filme con el UCM. Marvel y Sony seguirán juntos como socios”, manifestó.

Por el momento, Spider-Man: no way home llega a las salas de cine el 16 de diciembre de 2021.