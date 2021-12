‘Spider-Man: no way home’, preventa en España: ¿dónde y cómo comprar las entradas?

Tom Holland está por regresar a la pantalla grande con Spider-Man: no way home. La película del superhéroe arácnido tiene a todos los fanáticos con las expectativas a tope, especialmente luego que el hechizo de Doctor Strange desatara el multiverso en el primer tráiler de la cinta y se confirmara la llegada de icónicos villanos como el Doctor Octopus, Duende Verde, entre otros.

La preventa para las entradas de esta esperada apuesta de Marvel y Sony desató gran caos en Latinoamérica. Sin embargo, en España todavía no se había iniciado este proceso, hasta ahora. A continuación, te contamos todos los detalles de la venta de tiques para el mencionado filme.

Tom Holland y Zendaya protagonizan Spider-Man: no way home. Foto: composición/Quotidien

¿Cuándo es el preestreno de Spider-Man: no way home en España?

Sony Pictures España ha actualizado sus redes sociales con una disculpa por haber retrasado la preventa de Spider-Man: no way home en dicho país. No obstante, sus publicaciones no confirman fecha alguna para un preestreno, tan solo confirman una fecha de lanzamiento oficial.

Sony confirma preventa en España para No way home. Foto: Sony Pictures España

Fecha de estreno oficial de Spiderman 3 en España

Tras varias horas de angustia por la preventa de entradas para Spider-Man: no way home, Sony Pictures ha confirmado que la nueva película del UCM llegará a España el 16 de diciembre de este año.

A qué hora empieza la preventa de Spiderman 3 en España

La preventa de entradas para Spiderman 3 en España fue confirmada para la medianoche o a las 12.01 a. m del miércoles 1 de diciembre.

Preventa de Spider-Man: no way home en Fandango superó a Avengers: Endgame. Foto: composición/Sony/Marvel

Dónde comprar la preventa de Spider-Man: no way home en España

Para alegría de los fanáticos, Spider- Man: no way home llegará a las principales cadenas de cines de España, como Yelmo Cines, Cinesa, Kinépolis, Cines Golem, entre otras.

Cómo comprar preventa de Spiderman en Kinépolis, Cinesa y Yelmo

Para comparar tus entradas en la preventa de Spiderman solo debes ingresar a las páginas web o aplicaciones móviles del cine de tu preferencia. En ese sentido, puedes entrar a cualquiera de estos enlaces para acceder directo a la compra: Kinépolis, Cinesa y Yelmo.