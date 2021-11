Pasión de gavilanes: el día que Sebastián Boscán odió a su personaje Leandro Santos

Este lunes 29 de noviembre se conoció la lamentable noticia de la muerte del reconocido actor Sebastián Boscán, quien interpretó a Leandro Santos en la popular telenovela Pasión de gavilanes.

Sebastián Boscán fue parte de Pasión de gavilanes, telenovela del 2003. Foto: composición/Telemundo

Al parecer, el motivo de su deceso se debió a un cáncer de estómago, enfermedad con la que el actor colombiano venía luchando desde hace años. Sin embargo, la noche del domingo 28 de noviembre se sabría de su deceso .

Ahora, uno de los temas que ha salido a la luz para un recordar fue aquel día que Sebastián Boscán confesó que llegó a odiar a su personaje Leandro Santos , el cual le dio el salto a la fama y reconocimiento en muchos países del mundo.

Sebastián Boscán de muy joven. Foto: Instagram/@sebasboscanoficial

Sebastián Boscán recordando a Leandro Santos

¿Por qué Sebastián Boscán odió a Leandro Santos de Pasión de gavilanes?

Hace un año, el artista comentó al programa Bravíssimo de Citytv lo que significó dar vida a Leandro Santos, el peculiar y simpático diseñador de modas y hermano mayor de Benito en la producción de Telemundo Pasión de gavilanes.

El actor colombiano Sebastián Boscán. Foto: Instagram/@sebasboscanoficial

“‘Leandro’ me dio a mí a conocer en 120 países , entonces, yo no he viajado mucho, pero que te reconozcan en los países que he ido, en España, en Argentina (donde conseguí un trabajo gracias a ese personaje)… me escriben de Bagdad, de Kosovo, de Paraguay, de todo lado, sobre todo cuando me visto de ‘Manola’”, dijo en referencia al reconocimiento que hasta hace poco recibía de todos los fans.

A lo que agregó: “La gente ama ese personaje. Yo también, aunque lo odié en un momento , pero ya le tengo cariño”.

Asimismo, le preguntaron la razón de este sentir: “Lo odié porque gracias a ese personaje me dejaron de llamar mucho tiempo porque digamos que el personaje fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía, y cuando yo (me presentaba), decían ‘no, a esa loquita no me la traigas, no, no, no, no la quiero en esta novela, qué pereza’”.

Sebastián Boscán falleció con 41 años de edad. Foto: Instagram/@sebasboscanoficial

Sencillamente, tal como expresó Sebastián Boscán, diferentes casas productoras lo encasillaron por su actuación como Leandro Santos, al punto de generar estereotipos con su género y sexualidad.

Para él fue difícil encontrar otras ofertas laborales después de terminar su trabajo en Pasión de gavilanes. No obstante, llegó su momento cuando la misma casa televisiva tenía en mente otro proyecto:

“Me dejaron de llamar mucho tiempo, y para la novela que siguió en la misma productora, me metí a la brava a hacer un casting de Pedro Baraja, un ladrón... Entré hablando mexicano, vestido de mariachi, con barba y pelo afro, y me pasé el casting”.