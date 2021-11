Netflix listo para el 2022: ‘Vikingos: Valhalla’ y primeros estrenos confirmados

Así como Disney Plus, HBO Max y Amazon Prime Video están dando inicio a los anuncios de sus próximas series de fantasía, terror, ciencia ficción y más para el 2022, Netflix está haciendo lo propio para gusto de sus usuarios. En sus redes sociales, el streaming publicó parte del contenido nuevo que presentará próximamente.

Según reporta Variety, Peter Friedlander, representante de Netflix para EE. UU. y Canadá, dio detalles del estreno de una gran cantidad de programas catalogados como “geek”, así como renovaciones de temporadas para ficciones como Locke & Key y The umbrella academy.

Estrenos para el 2022 en Netflix

Entre las novedades está Archivo 81, fechada para ser emitida el 14 de enero. La trama sigue al archivero Dan Turner (Mamoudou Athie), quien toma un trabajo restaurando una colección de cintas de video dañadas de 1994. Las imágenes fueron tomadas por la documentalista Melody Pendras (Dina Shihabi), quien había investigado una secta. Con el paso de los capítulos, Dan creerá que puede rescatar a Pendras de su aterrador final 25 años atrás. James Wan actúa como productor.

Estrenos anunciados por Netflix para el 2022. Foto: Netflix

Por otro lado, fue anunciada In from the cold, programada para su debut el 28 de enero. La historia sigue a una madre soltera que se ve obligada a confrontar su pasado como espía rusa durante unas vacaciones en Europa con su hija.

Estreno de Vikingos: Valhalla en Netflix

Quizás una de las series más esperadas por los fans es Vikingos: Valhalla, serie que se podrá ver desde el 25 de febrero en Netflix. La serie nos llevará a través de las aventuras de algunos vikingos famosos interpretados por Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter. La nueva historia, que está ambientada en más de 100 años del final de su predecesora Vikingos, combinará el drama y el suspenso en cada uno de sus capítulos.

Renovaciones y estrenos en Netflix para el 2022

La cuarta temporada de la popular Stranger things ha sido confirmada para el 2022, pero por el momento no se ha revelado su fecha exacta de lanzamiento. Así también, se verá All of us are dead, Army of the dead: lost Vegas, The cuphead show, Cyberpunk: edgerunners, First kill, Magic: the gathering, The midnight club, Resident evil, The sandman y The eitcher: blood origin”.