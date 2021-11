De ‘Spider-Man: into the Spider-Verse’ al UCM: 5 estrellas que ahora salen en proyectos de Marvel

Spider-Man: into the Spider-Verse es recordada por los fanáticos como la mejor película animada del Hombre Araña que se ha hecho en los últimos años. La cinta, producida por Sony, logró mostrar por primera vez en pantalla grande el concepto del multiverso —que volverá en Spider-Man: no way home—, específicamente el Spider-Verse. Sin embargo, algo que pocos saben es que varios actores que dieron su voz para los personajes de la cinta ahora están involucrados en producciones y series de Marvel.

La cinta dirigida por Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr. y Rodney Rothman ganó cuatro premios en 2019 como mejor película animada, incluidos el Globo de Oro y el Oscar. En su reparto estuvieron involucrados actores que han aparecido en recientes y próximas series de Marvel en Disney Plus como Wandavision, Hawkeye y Moon Knight, así como el largometraje de Eternals y la futura Blade.

En la siguiente nota te contamos qué personajes interpretaron en la cinta animada y a qué personalidades dan vida ahora en los recientes y siguientes proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hailee Steinfeld: de Gwen Stacy a Kate Bishop

La actriz Hailee Steinfeld no solo ha sido nominada al Oscar, sino también prestó su voz para el papel de Gwen Stacy, la heroína conocida como Spider-Gwen en Spider-Man: into the Spider-Verse.

Hailee Steinfeld como Spider-Gwen y Kate Bishop. Foto: composición/Twitter

En la actualidad, interpreta a Kate Bishop en la serie Hawkeye, donde actúa junto con Jeremy Renner. Esta es la primera vez que el personaje se ha introducido en el UCM.

Kathryn Hahn: de Doctora Octopus a Agatha Harkness

Apareció en Wandavision como la carismática y maquiavélica villana Agatha Harkness, quien luego de su éxito tendrá su propia serie en Disney+. Sin embargo, su fama de antagonista engañadora ya se había visto en Into the Spider-Verse, donde dio su voz a Olivia ‘Liv’ Octavius, alias Doctora Octopus.

Kathryn Hahn como Doctora Octopus y Agatha Harkness. Foto: composición/Sony/Twitter

Brian Tyree Henry: de Jefferson Davis a Phastos

No solo ha interpretado al primer superhéroe homosexual de Marvel, sino que también prestó su voz para el papá del protagonista, Miles Morales, en Into the Spider-Verse. Brian Tyree Henry se puso bajo el rol de Phastos en Eternals, pero un par de años antes ya había estado involucrado con este tipo de historias.

Brian Tyree Henry como Phastos y Jefferson Davis. Foto: composición/ Sony / Marvel

Oscar Isaac: de Spider-man 2099 a Moon Knight

Quizás se trate del que más desapercibido podría haber pasado en Spider-Man: into the Spider-Verse. Oscar Isaac prestó su voz para Miguel O’Hara, más conocido como Spider-Man 2099, pero solo apareció en la escena poscréditos de la película animada.

Oscar Isaac como Spider-man 2099 y Moon Knight. Foto: composición/Sony/Disney Plus

Este mes, Disney Plus reveló un primer vistazo oficial a la serie Moon Knight, personaje de los cómics que ahora encarnará Isaac. Aún no hay una fecha de estreno, pero las imágenes fueron bien recibidas por los fanáticos.

Mahershala Ali: de Prowler a Blade

El próximo Blade también tuvo un importante rol como uno de los mentores y antagonistas de Miles Morales en la galardonada animación de Sony. Mahershala Ali interpretó con su voz a Aaron Davis, quien se revela como el villano Prowler en el filme.

Mahershala Ali como Prowler y Blade. Foto: composición/Sony/Twitter

Ali ya ha sido casteado como el nuevo Blade, que dejará atrás la interpretación de Wesley Snipes para introducir al personaje de los comics en el Universo Cinematográfico de Marvel en una película. De hecho, su personaje ‘apareció' fuera de cuadro hablando en la escena poscréditos de Eternals.