Chucky 1x06 ONLINE: ¿dónde y cuándo ver el nuevo episodio del muñeco diabólico?

Don Mancini tiene a los fans de Child’s play pegados a la TV con Chucky, la serie. La gran acogida que ha tenido entre los espectadores ha permitido que la producción sea renovada para una segunda temporada, pese a que aún no estrena su episodio final en Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, Star Plus está por emitir su capítulo 6.

El sexto capítulo del título llegará dentro de poco y los nuevos adelantos han anticipado la llegada de un famoso personaje del universo de películas. En ese sentido, a continuación te contamos los detalles de la programación para esta semana.

Alerta spoilers.

En el quinto episodio de la serie de Chucky fue reemplazado por otro ejemplar de Good guy doll, pues su chamuscada apariencia asustó a la pequeña Caroline. En ese momento, Tommy se convierte en el nuevo amigo de la niña. Sin embargo, Lexy se da cuenta de esto y llama a Jake y a Devon para que le ayuden a destruir al juguete.

Ellos piensan que han eliminado al asesino de plástico, pero pronto descubrirán que Charles Lee Ray transfirió su alma a Tommy y, con su renovada apariencia, retomará los asesinatos. De ese modo, vimos que ya ha cobrado una nueva víctima: la directora McVey.

Chucky, la serie se aproxima al final de su primera temporada. Foto: composición/SyFy

¿Dónde ver el capítulo 6 de Chucky, la serie doblado al español?

Si bien en Estados Unidos Chucky, la serie es transmitida a través de SyFy, la producción llega a América Latina por medio de Star Plus. En esa línea, el capítulo 6 estará disponible a partir de este miércoles 1 de diciembre.

En cuanto al horario, lo nuevo de Child’s play llega entre las 9 y 10 de la mañana a SyFy. Sin embargo, en nuestra región no se ha detallado una franja horaria concreta, por lo que es probable que llegue en la madrugada o a lo largo de la mañana.

Chucky continúa aterrando a una nueva generación de espectadores. Foto: composición/SyFy

¿Cómo ver Star Plus gratis?

Tal como lo ha hecho Disney Plus, Star Plus llegó a Latinoamérica sin la posibilidad de activar una prueba gratuita. Si bien el streamer puso una promoción llamada Pase Libre, con acceso ilimitado a su videoteca de contenido por tres días, la oferta ya no está disponible en la actualidad.

De ese modo, para poder reproducir la serie de Chucky, es necesario contar con una suscripción de pago. No obstante, puede que el Combo+ te parezca atractivo, ya que permite el visionado en ambas plataformas con un solo pago mensual.

¿Dónde ver gratis Chucky, la serie en español?

Pese a que otros servicios online, como HBO Max y Amazon Prime Video, tienen la opción de prueba gratuita, Star Plus tiene deshabilitada esa posibilidad. Por ello, para poder ver Chucky, la serie de manera legal, es necesario contar con una suscripción a alguno de los planes de pago del streamer.

Andy y Kyle regresan a Child's play. Foto: SYFY

Tráiler de Chucky, la serie

El tráiler de Chucky, la serie 1x06 nos muestra a Jake y a sus amigos tratando de buscar la manera de eliminar al muñeco asesino. Claramente, el juguete de plástico buscará la forma de dar batalla; sin embargo, es probable que finalmente veamos cómo será destruido gracias al esperado regreso de Andy Barclay, el icónico personaje de Child’s play de 1988.