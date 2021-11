‘Agatha: house of harkness’: Kathryn Hahn habló sobre su próxima serie en solitario

Al termino de WandaVision en Disney Plus, el personaje Agatha Harkness fue uno de los más destacados por los seguidores de la producción. En el Disney+ Day se confirmó que la casa del ratón haría una serie llamada Agatha: house of harkness. Sin embargo, hasta ahora no hay detalles sobre la trama.

La actriz que da vida a la bruja, Kathryn Hahn, fue invitada a The Drew Barrymose show donde habló sobre su celebrado personaje de Marvel.

"Agatha all along" fue compuesto por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. Foto: Disney Plus

Agatha: house of harkness

El nivel de hermetismo que caracteriza a las producciones de Marvel, se comprueba con esta declaración de la actriz: “Ni siquiera sabía el título de la serie hasta que se hizo público, como si mantuvieran todo muy hermético”.

Además, le preguntaron a la intérprete sobre la posibilidad de que Mephisto sea parte de la serie, ya que el personaje sonaba mucho en WandaVision, hecho que no se concretó. Hahn dijo al respecto: “Sigo escuchando eso, No tengo ni idea. Eso fue como una gran cosa durante WandaVision. Pero quién sabe, creo que ahora mismo, cualquier cosa es posible. Nunca he oído nada definitivo sobre eso en absoluto”.

Mephisto era uno de los personajes más esperados en WandaVision. Foto: composición/Marvel Studios/Disney Plus

“Hay algo que se siente muy cool de interpretar una bruja. Inmediatamente piensas en una mujer que es ruidosa, que es misteriosa, que es peligrosa, porque es complicada y es incomprendida. Y todo eso me emociona mucho como intérprete en cuanto a profundizar en esta persona un poco más, estoy muy emocionada”, fue lo que dijo la actriz respecto a su papel como Agatha.

Canción “Agatha all along” nominada al Grammy

“Agatha all along” ha sido nominada al Grammy como mejor canción escrita para medios audiovisuales. El tema sonó en la séptima entrega del show cuando la bruja Agatha Harkness revela que ella fue la responsable de todo lo que ocurrió en el pueblo donde viven Wanda y Vision.