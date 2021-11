‘Spiderman: no way home’: revelan nuevos pósters y un clip especial para celebrar preventa

Este lunes 29 de noviembre finalmente se inició el Spider-Monday, día en el que los fans del UCM podrán comprar las entradas en preventa para ver la película Spider-Man: no way home en cines. Recordemos que el estreno de la cinta de Marvel será el 15 de diciembre en Perú y en algunos países de Latinoamérica, por lo que no es de extrañar que las redes de la web oficial para adquirir los boletos hayan colapsado.

Ahora, a modo de celebrar la preventa, Sony Pictures compartió en sus redes sociales dos nuevos pósters del filme en el que aparece Spiderman junto a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) detrás de los tentáculos de Doctor Octopus y en la parte del fondo se puede ver a Duende Verde.

Pese a que las imágenes son casi idénticas, la única diferencia está en el traje del trepamuros. En la primera foto Tom Holland aparece con el Iron Spider y en la segunda lleva puesto el Upgraded Suit.

Spider-Man no way home. Foto: Sony Pictures

Spider-Man no way home. Foto: Sony Pictures

Asimismo, la compañía publicó un breve video haciendo publicidad al Spider-Monday y en el que se muestra una escena del arácnido enfrentándose al Doctor Octopus y rescatando a Mary Jane de sus garras.

¿De qué tratará Spider-Man: no way home?

La cinta protagonizada por Tom Holland colocará a Peter Parker en la misión de buscar a alguien que lo ayude a restaurar su identidad del mundo. Para conseguir su objetivo, el trepamuros se encomendará en las manos de Doctor Stranger; sin embargo, las cosas no saldrán como lo esperado y ahora el protagonista tendrá que luchar contra antiguos villanos del multiverso.

Spot Spider-Monday