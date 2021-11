Spider-Man 3 no será la última película de Tom Holland como Hombre Araña

El estreno de Spider-Man: no way home es el más esperado por los seguidores del MCU, porque será el fin de la trilogía dirigida por Jon Watts con Tom Holland como protagonista. Sin embargo, esto no significará que dejaremos de ver al actor como Hombre Araña en la pantalla grande.

Como indicó la productora Amy Pascal a Fandango, se están preparando para hacer la próxima entrega. “Pensamos primero en tres películas y ahora vamos a pasar a la siguiente fase con otras tres. Este no es nuestro último filme con el UCM. Marvel y Sony seguirán juntos como socios”, manifestó anteriormente.

De esta manera también dejaron en claro que no hay planes para un nuevo Spider-Man pese a que Holland no planea permanecer más de cinco años en el mismo papel. En realidad, el actor propuso que ya era tiempo de introducir a Miles Morales como su reemplazo en la ficción.

“Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película con Miles Morales”, enfatizó el protagonista. Esto generó debate y el cantante Lil Nas X no tardó en postularse. No obstante, esto ahora está más lejos de llevarse a cabo y podría tratarse de solo un cameo.

Spider-Man: no way home llegará a los cines de Latinoamérica el 16 de diciembre. Foto: composición/Marvel/Sony

En cuanto a qué villanos conocerá el Hombre Araña en la próxima trilogía, lo único certero es que habrá un crossover con el simbionte Venom. Asimismo, parece probable que Morbius y el Buitre también compartirán escenario con el superhéroe.

El estreno de Spider-Man no way home está agendado para el próximo 16 de diciembre. Así como las teorías, las expectativas son muchas y los fanáticos no podrían estar más emocionados por ver el esperado resultado en pantalla grande.

Como se recuerda, el Spider-Verse ofrece posibilidades infinitas para la trama, porque puede hacer crossovers de ensueño. En el mejor de los casos, será un recurso que Marvel Studios aprovechará continuamente en la cuarta fase de su universo cinematográfico.