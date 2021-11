‘Spider-Man: no way home’: supuesto poscrédito filtrado incluiría a famoso villano

Spider-Man: no way home es la comidilla en redes por la fallida preventa de sus entradas, sobre todo en Latinoamérica. Las expectativas están a tope, ya que esta película protagonizada por Tom Holland traerá a icónicos personajes de otras franquicias, como Doctor Octopus, Norman Osborn, Electro, entre otros, debido a un mal manejo de la magia por parte de Doctor Strange. Pero poco se ha hablado de la escena poscrédito que incluirá.

Claramente, los fanáticos esperan que el Spider-Verse se haga realidad con la llegada de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado, pese a las filtraciones. No obstante, una nueva información ha emocionado a los seguidores del superhéroe arácnido.

Spider-man: no way home estrena el 16 de diciembre en Perú. Foto: Sony Pictures

De acuerdo con CBR, el canal de YouTube RPK (asociado al famoso insider Daniel Ritchman/DanielRPK) afirma que Spider-Man 3 tendrá al Eddie Brock de Tom Hardy en su escena poscrédito . De esa manera, lo que vimos en Venom 2 se conectaría en esta esperada entrega del UCM.

Ello podría tener sentido, especialmente si se tiene en cuenta que Sony y Marvel ya han anunciado que trabajarán en una nueva trilogía protagonizada por Holland, lo cual permitiría a los espectadores aproximarse al anunciado Sony’s Spider-Man Universe.

Tom Hardy como Eddie Brock y Venom. Foto: composición / Sony Pictures

¿Qué pasó en la escena poscréditos de Venom 2?

La escena poscréditos de Venom: let there be Carnage mostró a Eddie Brock conversando con su simbionte cuando una brillante luz inunda el plano de manera inesperada, presumiblemente, como efecto del hechizo que Doctor Strange conjuró en el primer tráiler de No way home.

Luego de que los personajes de la cinta de Sony pasaron por un momento de confusión, ambos fueron teletransportados a una habitación lujosa en donde una pantalla de televisión muestra a Peter Parker con su traje, pero sin su icónica máscara. En ese momento, el villano se acerca a la TV y su actuar denota que conoce al personaje de traje rojo y azul.