‘Spider-Man: no way home’: Cinemark da advertencia a fans por reventa de entradas

Spider-Man: no way home llegará a los cines dentro de poco. La película, protagonizada por Tom Holland, ha anunciado su preventa para este lunes 29 de noviembre; sin embargo, el caos no solo se ha sentido en la caída de los portales web de las principales cadenas de cine, sino que se han reportado extensas filas en las taquillas. Esto ha motivado a que muchas personas revendan sus entradas a cambio de exorbitantes sumas de dinero.

Si bien cada establecimiento maneja sus propios precios, aquellos afortunados que lograron comprar sus boletos lo han hecho a unos 21 soles en promedio. Con ello, la reventa de entradas ya ha escandalizado a muchas personas. En ese sentido, Cinemark ha advertido a los fans que estén considerando ir por otras alternativas de compra.

Cinemark advierte a fans por reventa de entradas. Foto: Cinemark Perú.

“Cuidado con las entradas falsificadas. Cinemark no se hace responsable por las entradas adquiridas fuera de los canales oficiales”, se lee en una de las cartillas que han presentado en su página oficial de Facebook, las cuales han usado para informar a los asistentes sobre sus protocolos de seguridad, entre otro tipo de datos.

Canales oficiales para la compra de entradas de No way home. Foto: Cinemark Perú.

¿Qué veremos en la película?

“Por primera vez, Spider-Man no puede esconderse detrás de la máscara ni puede separar su vida como superhéroe de su vida normal. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, entran en juego aún más cosas, lo que le obliga a averiguar lo que realmente significa ser Spider-Man”, recita la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena No way home?

Spider-Man 3 llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 17 de diciembre. No obstante, su estreno en Latinoamérica será el 16 de diciembre. Además, en Perú también se ha anunciado un preestreno para el 15 de ese mismo mes.