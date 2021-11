Spider-Man, nueva trilogía: Tom Holland volverá como Peter Parker, confirmó Sony

Spider-Man todavía no cierra su camino por el Universo Cinematográfico de Marvel. En una reciente entrevista con Fandango, la productora Amy Pascal, quien fue pieza clave en la negociación de la colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures, ha confirmado que Spider-Man: no way home no es la última película que realizarán ambas casas productoras.

Así también, mencionó que Tom Holland seguirá interpretando a Peter Parker en por los menos tres películas más. Días atrás, el actor evitó hablar sobre su futuro como el Hombre Araña, ya que no tenía claro cuál iba a ser su destino en la franquicia.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel sobre Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Peter Parker con Tom Holland y Marvel. Pensamos primero en tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes fase con otras tres. Este no es nuestro último filme con el UCM. Marvel y Sony seguirán juntos como socios”, manifestó.

Pascal también dejó claro que el enfoque que Sony tiene sobre las películas de los superhéroes que maneja no se centra solo en el multiverso que conforma el UCM de Marvel Studios. “Los universos paralelos crean historias interesantes, pero yo no creo que todas las películas terminarán teniendo lugar ahí. Creo que es realmente emocionante, y esta película, Spider-Man: no way home, ciertamente lo hace”, comentó.

La posición de Tom Hollan sobre seguir como Spider-Man

Tom Holland apuesta por una versión live action de Miles Morales. Foto: composición/Marvel

Días atrás, Tom Holland habló con GQ sobre su futuro como el superhéroe y qué es lo que piensa sobre qué pasará con el personaje de Peter Parker. Él mencionó que le quedan un máximo de cinco años (tiene 25) para interpretar al personaje, por lo que indicó que es un buen momento para que Miles Morales tenga una oportunidad en el UCM.

“Tal vez sea hora de que siga adelante en mi carrera”, dijo Holland en la entrevista. “Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película con Miles Morales. También tengo que tener en cuenta a Peter Parker es una parte importante de mi vida. Eso sí, si sigo interpretando al Hombre Araña después de los 30, voy a sentir que hice algo mal”, agregó.