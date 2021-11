‘Spider-Man: no way home’: preventa provoca caos y caída de páginas de los cines en el mundo

El gran día llegó. Tras una larga espera, la preventa de Spider-Man: no way home en Perú y el resto de Latinoamérica dio inicio. Desde hace unas horas, fanáticos acuden a las páginas web de las distintas cadenas de cine para tratar de obtener los ansiados boletos, pero en redes sociales se reportan fallas en dichos portales.

El estreno de la tercera película de la trilogía protagonizada por Tom Holland es sin duda una de las historias más esperadas del año, sobre todo porque podría confirmar el tan ansiado Spiderverse, evento que podría unir al nuevo Hombre Araña con las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Caos en internet por preventa de Spider-Man no way home en Estados Unidos, Perú y el resto de Latinoamérica

Como ha sucedido en diversos países de la región, en Perú, fans reportaron que las páginas de Cineplanet y Cinemark no estaban disponibles para acceder a la compra de las entradas para Spider-Man: no way home desde la medianoche.

Reporte de fallas en páginas web. Foto: composición Marvel/ difusión

En Estados Unidos, Just Jared informó que los boletos para la película salieron a la venta a las 12.01 a. m. del lunes 29 de noviembre, pero la aplicación AMC Theatres no funcionó cuando los espectadores intentaron comprar los tickets. Con Fandango ocurrió la misma situación.

En el caso de México, cibernautas reportaron que los portales de Cinepolis y Cinemex no funcionaron, mientas que en Colombia, El tiempo compartió que Royal Films y Cinemark no dieron inicio a la venta online. La web de Cinepolis en dicho país colapsó.

Por su parte, en Chile, la web de Cineplanet abrió la compra de las entradas, pero las mismas se agotaron en escasos minutos. Así también, fans mencionaron que no pudieron acceder a la página de Cine Hoyts. La misma situación ocurrió con su par en Argentina.

Spider-Man: no way home tendrá un pre estreno en Perú el día 15 de diciembre. El estreno oficial será el jueves 16.