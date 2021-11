‘Spider-Man: no way home’: así va la caótica preventa de la cinta de Marvel

La preventa de Spider-Man: no way home, tercera película protagonizada por Tom Holland como el Hombre Araña, desató el caos desde las 00:00 horas este 29 de noviembre. No solo las boleterías web colapsaron e impidieron que varios fanáticos pudieran comprar sus entradas, sino que incluso en algunos países se tuvo que cancelar el evento.

Según lo ocurrido en preventas anteriores de películas de Marvel, el afán por conseguir boletos para el preestreno de Spider-Man: no way home desató la locura en el internet. Las web de Cinemark y Cineplanet se volvieron prácticamente inaccesibles durante toda la madrugada.

La fiebre por Spider-man no se ha desatado únicamente aquí en Perú, sino en toda América Latina y en países de Europa como España. Con los constantes fallos de las páginas web oficiales (que marcaban mensajes de error), algunos complejos ya han abierto la venta presencial, mientras que otras personas optan por la reventa a diferentes precios.

En Vivo: Spiderman no way home: preventa 16:15 Inicio de la preventa Tal como lo habían anunciado Cineplanet y Cinemark, la preventa iniciaría el lunes 29 de noviembre desde las 00:00 horas. Unas horas antes, ambas páginas web ya mostraban lentitud al cargarse.

¿Cuándo es el preestreno de Spider-Man: no way home en Perú?

El preestreno de Spider-Man: no way home es el 15 de diciembre a Perú, según confirmó Andes Film Perú. De acuerdo con las páginas de Cinemark y Cineplanet, la duración del filme es de 2 horas y 30 minutos.

Fecha de estreno oficial de Spider-Man 3 en Perú

El estreno mundial de No way home será el jueves 16 de diciembre. Sin embargo, la venta de entradas para esa fecha también inició este lunes 29 de noviembre a la medianoche, en el evento que fue llamado Ciber Spider-Monday. Tanto en las webs y aplicaciones móviles de Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, UVK, Cinestar y Movietime, fans pueden adquirir la preventa de la tercera entrega del Hombre Araña.