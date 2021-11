‘Spiderman: no way home’: ofrecen boletos a 10.000 dólares para preventa de la película

El furor por adquirir las entradas en preventa de Spider-Man: no way home no tiene límites. Este 29 de noviembre inició el Spider-Monday y ya muchos fanáticos de distintas partes del mundo no han tenido éxito al tratar de conseguir los boletos. Esto debido a que algunos sitios web colapsaron por la gran demanda que recibió la tercera película del arácnido protagonizada por Tom Holland.

Según el medio Ladbible, en tan solo pocas horas aparecieron ciertos revendedores en conocidos portales online como eBay ofreciendo las entradas de la película de Spiderman por sumas de dinero exorbitantes.

Spider-Man: no way home llegará a los cines peruanos el 15 de diciembre. Foto: composición/Marvel/Sony

Una de ellas logró alcanzar incluso los 10.000 dólares, una millonaria cifra que algunos seguidores están reconsiderando pagar por ver la cinta en su primer día de estreno y evitar los spoilers.

El portal también señaló que un vendedor de Nueva Jersey ofreció seis boletos por 25.000 dólares y en instantes fue marcado como vendido en eBay. Mientras que otro colocó la suma de 14.000 dólares y con la premisa “Precio no negociable”.

Esto sin duda ha generado una serie de críticas por parte de algunos fans por considerar estas ofertas como una manera de aprovecharse de las personas que ansían ver a toda costa Spider-Man: no way home.

Asimismo, otros cibernautas no ha podido evitar comentar su descontento debido a no poder conseguir las entradas a tiempo tras agotarse en algunos lugares oficiales de venta.

¿Cuándo llegará Spiderman: no way home a Perú?

La película de Sony y Marvel Studios llegará a los cines en Perú el miércoles 15 de diciembre de 2021 . Asimismo, el filme cuenta con una duración de 150 minutos, considerada como una de las más largas del UCM.

Spider-Man: no way home - tráiler 2