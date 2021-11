Los Simpson: Disney+ borra episodio sobre la masacre de Tiananmen

La serie de Los Simpson es una de las más aclamadas de todos los tiempos y uno de los principales atractivos en Disney Plus. Más de un año después de su llegada al catálogo, no todos los capítulos están disponibles. En ese sentido, recientemente decidieron borrar otro.

La parte censurada abarca el episodio 12, titulado Goo Goo Gai Pan, perteneciente a la temporada 16. Esto ocurrió luego de que la plataforma de streaming iniciara operaciones en Hong Kong desde el último 16 de noviembre.

Como indica el reporte de The Financial Times, dicho episodio brinda referencias directas a la masacre de la Plaza Tiananmen que ocurrió en 1989 durante las manifestaciones contra el Gobierno de Deng Xiaoping. Hasta ahora, el suceso no cuenta con una cifra oficial del número de muertos.

Como vimos, la serie nos muestra la tumba de Mao Tse Tung, el líder del partido comunista chino, y Homero bromea diciendo “dulce angelito que mató a 50 millones de personas”. Además, un cartel de la plaza Tiananmen cuenta que “en 1989 no pasó nada”.

La nación Simpson no está completa en Disney Plus Latinoamérica. Foto: composición / Disney

En una tercera ocasión, se ve a Selma con un bebé en brazos frente a un tanque del Gobierno chino. Se trata de una referencia a la célebre fotografía Hombre del tanque, uno de los símbolos más importantes de las protestas en la República Popular China.