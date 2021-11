Gianella Neyra: “Es una película para revalorizar a la familia”

“Soy de las que piensan que hay que buscar las oportunidades y lanzarse, porque uno del piso no va a pasar y lo más probable es que la vida te sorprenda y te dé algo hermoso”, nos dice Gianella Neyra sobre la filosofía que la llevó a ingresar al terreno de la producción de cine.

“La historia de Medias hermanas surge en los camerinos mientras Magdyel (Ugaz) y yo estábamos en una obra teatral y la conversación fue sobre la importancia que han cobrado las mujeres en la producción de series y películas en otros países. Y dijimos que sería bonito que en Perú también suceda esto. Queríamos contar la historia de dos mujeres, de sus vínculos más cercanos y con ayuda de Italo Cordano (guionista) la idea fue aterrizando y creciendo”, recuerda sobre cómo se forjó la historia que sigue en cartelera.

Para Gianella no se pensó en otra mujer que pudiera dirigir la cinta que Ani Alva. “Dentro de todo este vuelo que fue la creación del proyecto coincidimos en que Ani sería la directora perfecta para una comedia. Fue el primer nombre que se nos vino y hemos tenido la suerte de no equivocarnos. No solo es una mujer con un talento increíble, es buena persona y se comprometió con el proyecto desde el principio. Es apasionada como nosotras. Hemos hecho un trío que va a durar de por vida, porque además nos hemos hecho amigas las tres”.

Si bien es una comedia, la cinta es de revelaciones y vínculos.

Sí, y la premisa fue hablar de tus vínculos más cercanos, hablar de cómo la familia trae millones de sorpresas, cómo podemos ser tan distintos a pesar de venir del mismo lugar y cómo también, a veces, valorizando estos vínculos encuentras estos lugares para sanar y para aprender y también para apoyarte y lograr cosas que a veces te da miedo hacer solo. Ahí surge Medias hermanas. Es una comedia donde te ríes, pero conforme vas conociendo a los personajes te vas dando cuenta de que la película va un poquito más allá y la idea es que te sensibilice y te haga revalorizar a tu familia también. Creo que, además, en estos momentos nos viene muy bien revalorizar nuestros afectos más cercanos y apachurrarlos.

Victoria, tu personaje, lidia con dos hijos adolescentes. ¿Te has visto reflejada, ya que tu también tienes dos hijos varones (de 13 y 6 años)?

Mira, yo le preguntaba eso a Italo y nos hemos reído mucho. Yo le contaba sobre mis hijos, que son superfísicos, que pelean un montón y que a veces las cosas vuelan sobre la mesa. Se quieren mucho y se friegan todo el día (ríe). Y no sé si Italo de tanto haberme escuchado hablar de mis hijos en los camerinos, algo de eso puso en la película. Cuando leía las escenas yo decía: ‘Dios mío, esto es una relación de hermanos tal cual’. A veces grabábamos y yo decía que esa escena era un domingo cualquiera en una casa cualquiera (risas) porque está realmente retratada una familia y en ese sentido tanto Magdyel como yo nos sentimos bien orgullosas del resto de los actores.