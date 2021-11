Disney Plus, estrenos: series y películas que llegan en diciembre de 2021

En diciembre de 2021, Disney Plus incluirá dentro de su catálogo online diferentes series, películas y documentales para los gustos y preferencias de sus suscriptores. Entre algunos lanzamientos más esperados se encuentra El libro de Boba Fett, las cuatro temporadas completas de Better things, Los años maravillosos y algunos clásicos navideños que no podían faltar.

El libro de Boba Fett en Disney Plus

Esta serie de Star wars coloca al famoso cazarrecompensas Boba Fett y a la mercenaria Fennec Shand juntos en una gran aventura galáctica. Asimismo, los dos volverán a Tatooine para reclamar las tierras que gobernó alguna vez Jabba el Hutt.

Better things en Disney Plus

La trama sigue los pasos de Sam, una madre soltera que debe criar a sus tres hijas pequeñas y a la vez luchar por su mayor sueño: convertirse en una actriz reconocida en Hollywood.

Estrenos Disney Plus en diciembre de 2021

1 de diciembre

Better things (temporadas 1 a 4)

Caminantes.

3 de diciembre

Anacleto: agente secreto

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas

Alatriste

El diario de Greg.

8 de diciembre

Alias (temporadas 1 a 5)

The finder

Bienvenidos a la tierra.

10 de diciembre

Ciudades de papel

Indepedence day

La niebla y la doncella.

15 de diciembre

Ron da error

Padre de familia (temporada 20)

El último duelo.

17 de diciembre

Independece day: contrataque

¿Tenía que ser él?

Perdona si te llamo amor.

22 de diciembre

Cuento de Navidad

El barco (temporadas 1 a 3)

Los años maravillosos.

24 de diciembre

El puente de los espías

Black nativity.

29 de diciembre

El libro de Boba Fett.

31 de diciembre