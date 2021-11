‘The Beatles: get back’: director brinda detalles del nuevo documental de Disney +

The Beatles: get back nos ha mostrado el lado más intimo de la famosa banda británica a través de un documental único bien elaborado que nos lleva por diferentes emociones mientras conocemos la verdadera historia de la famosa banda de pop.

En una conferencia de prensa de Peter Jackson, el director nos explica sin tratar de brindar spoilers por qué este documental es tan especial.

El nuevo documental de The Beatles está coompuesto de tres partes. Foto: Disney Plus

Aclara mitos y realza la grandeza de los músicos

Había muchas preguntas acerca de qué tanto este nuevo documental derrumbaría las leyendas urbanas sobre Los Beatles. Ante esto, Jackson dijo que se debe tener la certeza de que la percepción sobre lo que se dice y lo que pasó realmente iba a cambiar por completo.

“Es interesante, cuando eres tan famoso como The Beatles, todo lo que se reporta y escribe sobre eso. Con el paso del tiempo se convierte en una especie de mito”, fueron las palabras del director.

Replantea la percepción sobre Yoko Ono

Desde los primeros minutos de la primera parte se ve que Yoko y John Lennon siempre se mantienen juntos a George, Paul y Ringo. Ono siempre se muestra respetuosa, en silencio y hasta atenta a las necesidades de los compañeros de Lennon.

“Así es: Yoko, o no está en el estudio, o está dentro del estudio ‘quebrando’ a la banda”, bromea Jackson. “Pero la verdad es mucho más matizada que eso. Ella está allí porque ella y John están enamorados”, concluye el director. Además, explicó que sus compañeros podrían estar o no de acuerdo con esa relación, pero aman a John y por eso la aceptan.

Durante años se rumoreó que Yoko Ono fue la responsable de la separación de The Beatles. Foto: Linda McCartney

Paul McCartney, ¿un líder ególatra?

Otro rumor que se mantenía por más de cinco décadas aseguraba que Paul se sentía el jefe de la banda, era mandón y regañaba a los demás.

“Él era el que cargaba con el estrés de todo esto. Tenía que hacerlo porque todo lo que hacían Los Beatles era fantástico. Tenían un stándar y Paul lo sabía, así que no quería que esto fuera otro Magical Mystery Tour”, explicó Jackson.

Reencuentro de The Beatles

Algo muy emotivo de lo cual reflexiona el director es que, luego de que Paul McCartney pudiera ver estos vivos recuerdos tan bien masterizados, expresó que le encantaría hablar con John Lennon de nuevo.

Seas fan o no de la banda británica, tienes que ver The Beatles: get back, disponible en Disney Plus, donde Peter Jackson no solo demuestra su grandeza como cineasta, sino como un excelente documentalista, ya que pudo sintetizar 60 horas de material en “solamente” ocho.