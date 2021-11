‘Spider-Man: no way home’: filtración de Maguire y Garfield indicaría su tiempo de aparición

El Spider-Man de Tom Holland está por regresar a los cines para el cierre de su trilogía en el UCM. Los detalles que observamos en los adelantos oficiales de la película nos han permitido deducir que la relación entre el superhéroe arácnido y el Doctor Strange se romperá, debido a la llegada del multiverso, un evento que traerá a icónicos villanos como al Doctor Octopus de Alfred Molina, al Duende Verde de Willem Dafoe, entre otros.

Spider-Man: no way home podría introducir a otras versiones de 'Spidey'. Foto: composición/Marvel Studios/Sony Pictures

Las altas expectativas en torno al estreno de No way home, sin lugar a duda, tienen su justificación en los rumores del Spider-Verse, que nos permitiría ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield. De ese modo, una nueva información compartida por el reconocido insider Daniel Ritchman especifica que ambos actores efectivamente formarán parte de Spider-Man 3.

Pero, sus respectivas apariciones no se darán desde el inicio, sino que será en un momento avanzado de la historia. En ese sentido, ha trascendido que los protagonistas de las anteriores sagas del Hombre Araña de Sony sumarían un promedio de 30 minutos en el metraje total de la cinta. Un lapso bastante considerable, especialmente si se tiene en cuenta que el filme durará casi 2 horas con 30 minutos.

El hechizo de Doctor Strange desatará el multiverso en No way home. Foto: composición/Facebook/captura de Youtube

¿De qué trata la película?

“Por primera vez, Spider-Man no puede esconderse detrás de la máscara ni puede separar su vida como superhéroe de su vida normal. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, entran en juego aún más cosas, lo que le obliga a averiguar lo que realmente significa ser Spider-Man”, recita la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

No way home llegará a los cines de Estados Unidos el 17 de diciembre. No obstante, la cinta tendrá su arribo a diversos cines de Latinoamérica el 16 de diciembre. En tanto, México verá el estreno de Spider-Man 3 el 15 del mismo mes.

En lo que se refiere a la preventa de las entradas, Marvel Studios comunicó que el 29 de noviembre iniciará este proceso, para alegría de todos los fanáticos del Hombre Araña.