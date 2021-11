‘Spider-Man: no way home’: Tom Holland y Jamie Foxx promocionan la preventa del Spider-Monday

Cada día estamos más cerca del estreno de Spider-Man: no way home, donde confirmaremos o no la presencia de los Spideys de Tobey Maguirre y Andrew Garfield. Además, veremos la presencia de villanos que participaron en películas pasadas, motivo por el cual se confirmaría el Spider-Verso.

El estreno en los cines peruanos será este 15 de diciembre y la preventa está programada para iniciarse este lunes a las 12.01 a. m. en diversos cines a nivel nacional.

En el video podemos ver cómo Tom Holland y Jamie Foxx se ponen a discutir en torno al nombre que le pondrán al día de preventa de la tercera entrega de Spider-Man: no way home. Se escucha que Foxx propone bromeando que se llame Electro Monday, a lo que Holland responde que no suena bien fonéticamente.

Al final llegan al acuerdo de que se llame Spider-Monday.

¿De qué trata la película?

Por primera vez en la pantalla grande, Peter Parker lidiará con las consecuencias de tener su identidad superheroica expuesta al mundo entero tras los eventos de la segunda entrega Far from home. Las dificultades son tantas que pedirá ayuda a Doctor Strange para revertir esto, pero no imagina que el multiverso se abrirá paso.

¿Qué actores saldrán en Spiderman: no way home?

La tercera película de la franquicia Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel tendrá a Tom Holland como protagonista, al igual que sus antecesoras. En cuanto al reparto adicional, que por ahora se ha confirmado, se sabe que la cinta contará con la participación de estas estrellas de Hollywood y otras más:

Alfred Molina (Dr. Octopus)

Zendaya (MJ Watson)

Benedict Cumberbatch (Dr. Strange)

Jamie Foxx (Electro)

Marisa Tomei (Tía May)

Jacob Batalon (Ned Leeds)

Angourie Rice (Betty Brant)

Tony Revolori (Flash Thompson)

J. K. Simmons (J. J. Jameson)

Jon Favreau (Happy Hogan).

Segundo tráiler de Spider-Man: no way home