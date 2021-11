Preventa ‘Spider-Man no way home’: tutorial y links para comprar entrada a medianoche en cines de Perú

¡La espera por fin termina! La tercera entrega de Spider-Man de Tom Holland llega a los cines peruanos en pre estreno este 15 de diciembre. Fecha en la que confirmaremos o no la presencia de los ‘Spideys’ de Andrew Garfield y Tobey Maguirre. No way home forma parte de la fase 4 del UCM y nos mostrará más detalles del Multi-Verso. Las casas de cine como Cineplanet y Cinemark ya han anunciado a través de sus redes sociales todos los detalles para la compra de las entradas en preventa. Entérate aquí cómo comprar y a qué hora estará habilitada la opción de compra online.

¿Cuándo es el preestreno de Spider-Man: no way home en Perú?

El preestreno de la tercera entrega del Hombre Araña de Tom Holland llega el 15 de diciembre a Perú. Según confirmó Andes Film Perú, habrán funciones que empezarán desde las 7.00 p. m. hasta las últimas que serían a las 10.00 p. m., ya que la cinta tiene una duración de poco más de 2 horas y 30 minutos.

Preestreno de Spider-Man: no way home. Foto: Andes Films Facebook

Fecha de estreno oficial de Spiderman 3 en Perú

El estreno mundial de No way home será el jueves 16 de diciembre. Ese día se contará con más salas disponibles que proyectarán la película. Sin embargo, la venta de entradas para esa fecha también iniciará este lunes 29 a la medianoche, en el evento que será llamado Ciber Spider-Monday.

Así que el lunes, tanto en las webs y aplicaciones móviles de Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, UVK, Cinestar y en Autocine Lima Park tendremos activa la preventa de la tercera entrega del Hombre Araña.

Cinemark anuncia su preventa de Spider-Man: no way home para hoy a la medianoche. Foto: captura Facebook

A qué hora empieza la preventa de Spiderman 3

Como Cinemark confirmó a través de sus redes sociales, la preventa iniciará hoy a la medianoche vía compra online. Por lo que podemos concluir que el resto de cines como Cineplanet, Cinépolis y UVK Multicines también iniciarían su preventa a la misma hora.

A qué hora inicia la preventa para Spiderman: no way home en Cinemark. Foto: Facebook Cinemark Perú

Dónde comprar la preventa de Spider-Man: no way home

Desde la medianoche o 12.01 a. m. del 29 de noviembre, tanto en las webs y aplicaciones móviles de Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, UVK, Cinestar y en Autocine Lima Park tendremos activa la preventa de Spider-Man 3, donde confirmaremos si Andrew Garfield y Tobey Maguirre aparecen o no en la cinta.

Marvel Latinoamérica hace oficial fecha de pre-venta para el lunes 29 de noviembre de 2021. Foto: captura/Facebook/@MarvelLatinoamerica

Precio de entrada para ver Spider-Man: no way home

La tercera entrega de Spiderman llega a las salas de cine peruanas este 15 de diciembre, iniciando su preventa hoy a la medianoche, en un evento llamado Ciber Spider-Monday. Aquí te mostramos cuánto costará cada entrada en los diferentes cines.

Precio de entrada para ver Spider-Man: no way home en Cineplanet ► 21 soles

► 21 soles Precio de entrada para ver Spider-Man: no way home en Cinemark ► 21 soles

► 21 soles Precio de entrada para ver Spider-Man: no way home en Cinépolis► 21 soles

Cómo comprar preventa de Spiderman en Cineplanet

La compra de las entradas de Spider-Man: no way home en Cineplanet estará disponible a través de su aplicativo móvil, tanto para celulares con sistema Android o iOS y a través de su página web oficial, cineplanet.com.pe. Desde hoy a la medianoche, se habilitará la opción de venta.

1. Ingresar a la página web o app. Si no tienes cuenta se recomienda que lo crees horas antes de la preventa.

2. Hacer clic en la pestaña películas, ahí te aparecerán dos opciones: en cartelera y próximos estrenos. Debes seleccionar la segunda opción.

3. Puedes escoger entre la sala de cine de “vacunados” y “no vacunados”.

4. Una vez ahí, busca la película Spider-Man: no way home, dale clic y listo, cuando se habilite la compra online podrás seleccionar tu ciudad, cine y función de tu preferencia.

Desde la app de Cineplanet puedes ver toda la cartelera y comprar tus entradas.

Link de Cineplanet para comprar entrada de Spider-Man: no way home

Aquí puedes acceder al link de la preventa de Spiderman en Cineplanet: cineplanet.com.pe/peliculas/spider-man-sin-camino-a-casa

Cómo comprar preventa de Spiderman en Cinemark en web

1. Inicia sesión, si no tienes cuenta se recomienda que lo crees horas antes de la preventa.

2. Elige el cine donde quieres ver tu película.

3. Ingresa a la pestaña “Películas”.

4. Elige la opción “Preventa”

5. Selecciona Spider-Man: no way home.

6. Elige el horario de tu preferencia. Si ya no hay disponibles en tu cine puedes optar por uno más cercano a tu ubicación, estas opciones aparecen líneas más abajo de la pantalla.

7. Dar click en “Comprar”.

8. Verifica tus datos

9. Elige tu boleto. Los precios son X Concierto MX 2D que tiene un valor de 27 soles, General concierto PCD XD2D que cuesta 22 soles y XD Silla de ruedas que tiene el precio de 22 soles.

10. Escoge tu silla

11. Opta por tu método de pago más confiable.

Link de Cinemark para comprar entrada de Spider-Man: no way home

Aquí puedes acceder al link de la preventa de Spiderman en Cinemark: cinemark-peru.com/movie

Cómo comprar en la app

Cómo comprar preventa de Spiderman en Cinépolis Perú

Elige el cine de tu preferencia (Santa Anita, Plaza Norte o Santa Catalina).

Escoge Spider-Man: no way home

Confirma la hora en la que deseas ver la película de Marvel y Sony.

Verifica cuántos boletos vas a comprar.

Los precios se sitúan entre los 22 soles y 18.50 soles.

Recuerda que se te cobrará 1 sol por “cargo de servicio por cada boleto adquirido de la orden. El cargo por el servicio no será reembolsable”.

Elige tu silla.

Haz el pago correspondiente.

Link de Cinépolis para comprar entrada de Spider-Man: no way home