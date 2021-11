Arcane: guionista explica la relación de Vi y Caitlyn en desapercibida escena

La primera temporada de Arcane llegó a su fin el último sábado 20 de noviembre, para el pesar de los fans. No obstante, Netflix no tardó en anunciar mediante un breve video que la serie animada, basada en el videojuego League of legends, tendrá una secuela producida nuevamente por Riot Games. Asimismo, la nueva entrega continuará contando las aventuras de las queridas hermanas Jinx y Vi.

Ahora, tras la llegada del programa, algunos seguidores han aumentado sus dudas respecto a la aparente relación entre Vi y Caitlyn. Ante esto, una de las guionistas de la ficción ha respondido las preguntas del público.

¿Qué dijo la guionista sobre Vi y Caitlyn?

Cuando se le preguntó a la escritora Amanda Overton sobre el tipo de relación entre las dos jóvenes, ella respondió en sus redes sociales que hubo una escena en cuestión que muchos pasaron desapercibida.

Según comentó Overton, la secuencia muestra la llegada de Vi y Caitlyn al consejo y se encuentran totalmente agotadas, a pesar de haber tenido tiempo para descansar, por lo que la encargada hizo referencia a que esos momentos previos no se mostraron en escena para que los espectadores saquen sus propias conclusiones.

Asimismo, la guionista explicó que se encuentra trabajando en la segunda temporada de Arcane, por lo que los fans tendrán que esperar su lanzamiento para conocer más detalles sobre el posible romance entre Vi y Caitlyn.

Arcane, temporada 2 - teaser