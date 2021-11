‘The Beatles: get back’: documental disiparía idea de que Yoko Ono separó la banda

En el 2020, Walt Disney Studios anunció que adquirió los derechos de distribución del documental The Beatles: get back, proyecto desarrollado por el ganador del Óscar Peter Jackson.

Conocido por ser un gran admirador de los cuatro de Liverpool, el cineasta ha pasado los últimos tres años editando material inédito, el cual se emitió en tres partes durante los días 25, 26 y 27 de noviembre por Disney+.

Con las imágenes difundidas, fanáticos han tenido la oportunidad de ver y saber más sobre The Beatles, una banda que pese al paso del tiempo se mantiene vigente en la industria musical.

El mito detrás de la separación de The Beatles

Después de quizás la década más grande en la historia de la música, los Beatles deciden separarse en 1970. En los años posteriores, se habló de teorías sobre por qué la banda llegó a su fin en uno de sus momentos más exitosos, teniendo la presencia de Yoko Ono, quien ya estaba casada con John Lennon, como factor que contribuyó a la desaparición del grupo.

Sin embargo, mientras los fanáticos ven la nueva serie documental Get back de Peter Jackson, este ofrece una mirada íntima a la sesión de grabación del último álbum de los Beatles, Let it be, imágenes que dan una percepción distinta a la que se tenía de Ono y sus intervenciones en las decisiones del grupo.

Quienes han visto la docuserie comparten en redes sociales sus pensamientos sobre Ono y cómo la artista pasó la mayor parte del tiempo en el estudio de grabación leyendo el periódico, revisando su correo y/o realizando cualquier actividad ajena al grupo y la grabación del disco.

Peter Jackson comparte la idea de los fans y comentó un poco sobre la nueva postura detrás del mito de la separación de los Beatles. Esto le dijo a CBS: “No tengo problemas con Yoko. Puedo entender que desde el punto de vista de George y Paul y Ringo es como un personaje extraño y nuevo. Pero vemos que ella no se impuso en la banda. En las imágenes las ves escribiendo cartas, tejiendo, pintando, etc. Ella nunca tuvo opiniones sobre las cosas que están haciendo, no dijo ‘oh, creo que la toma anterior fue mejor que esa’, o cosas por el estilo. No la ves interviniendo para nada”.

Nuevo video inédito muestra la concepción de una de las canciones más famosas de The Beatles. Foto: composición/Facebook The Beatles/fotocaptura de Youtube The Beatles

A esta idea se suma lo dicho por Paul McCartney recientemente. El cantante mencionó que John Lennon fue quien puso fin a la banda. “Yo no instigué la división. Ese era nuestro Johnny. No soy la persona que instigó nada. Él entró a una habitación un día y dijo: ‘Me voy de Los Beatles ’. ¿Eso está provocando la división o no?”, comentó a The Guardian este año.

El metraje utilizado por el cineasta neozelandés en The Beatles: get back fue filmado originalmente por el director Michael Lindsay-Hogg para la película de 1970 Let it be. Este proyecto ha sido construido a partir de más de 56 horas de material inédito y ya se puede ver en Disney Plus.