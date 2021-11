‘Spider-Man: no way home’: spot de TV revela más detalles del aspecto de Electro

Spider-Man: no way home llega a los cines peruanos el jueves 16 de diciembre, fecha en la que sabremos finalmente si los ‘Spideys’ de Tobey Maguirre y Andrew Garfield estarán presentes en el filme, lo que confirmaría el multiverso.

El nuevo video publicitario presenta una variedad de nuevos clips donde se ve a los villanos que aparecerán en la próxima película. Sin embargo, lo que destaca más son las dos nuevas miradas hacia Electro, con una toma del villano usando sus poderes y la otra con lo que parece ser una chaqueta de alta visibilidad. “Mira este lugar y todas las posibilidades”, comenta el ‘siniestro’.

Por otro lado, el adelanto destaca a la Estatua de la Libertad del Capitán América. Durante unos segundos, se aprecia el escudo del héroe en la parte superior del monumento.

Spot de TV muestra la Estatua de la Libertad con el escudo del Capitán América. Foto: captura de Twitter

Jamie Foxx como Electro

El actor apareció por primera vez como Electro en The amazing Spider-Man 2 (2014), junto a Andrew Garfield como el Hombre Araña. En 2020 se dio a conocer, por el mismo Foxx, que volvería a interpretar el mismo papel en No way home con una publicación en Instagram; sin embargo, terminó por borrarlo rápidamente. Poco después, cuando se le preguntó sobre el personaje, Foxx respondió tímidamente: “No puedo hablar sobre él, pero si estoy en él, seré muy feliz” .

Uno de los avances más recientes también reveló que, al parecer Electro, usará la tecnología Stark en la próxima película, como lo demuestra el reactor de arco en su pecho. Los fanáticos creen que esto no solo potencia su traje, sino que también explica por qué el personaje ya no es azul, como se mostró en The amazing Spider-Man 2.