Óscar Catacora: conoce toda su filmografía aparte de Wiñaypacha

El mundo del arte y del cine peruano se encuentran de luto. El director y guionista Óscar Catacora falleció el pasado viernes, de manera sorpresiva y prematura. El autor de Wiñaypacha, la primera película en aimara, se encontraba rodando su nuevo filme en el Collao, provincia de su tierra natal.

Diversos actores, cineastas y entidades se han pronunciado sobre su fallecimiento. La productora Cine Aymara anunció la noticia diciendo: “Su ejemplo nos animará para continuar con su legado y enaltecer su memoria”.

Todas sus producciones trataban de mostrar un Perú real, con sus costumbres, paisajes y también, con sus defectos. Si bien Wiñaypacha fue toda una obra de arte elogiada en diversos festivales de cine, no fue el primer largometraje que el cineasta realizó.

Oscar Catacora alcanzó la fama con su película Wiñaypacha. Foto: Archivo La República

El sendero del chulo (2007)

Fue la primera producción audiovisual que Catacora realizó con tan solo 18 años de edad. La cinta, en la que fue director y actor protagónico, estuvo inspirada en el cortometraje Osquitar’s way y cuenta la historia de Victoriano Mendoza (alias ‘el chulo’), quien parece ser un joven tranquilo, pero en realidad esconde una historia violenta.

La película recrea el aspecto de las calles y viviendas de Puno de los años 90. El guion combina violencia, humor, amor y humanidad. Catacora la describió de la siguiente manera: “Es una crónica de las verdades de algunos, una verdad que no pasa, al fin y al cabo, se dice la verdad y si se derrama sangre es para acordarnos que la tierra no es para sembrar violencia”.

El sendero del chulo fue el primer filme del cineasta Óscar Catacora. Foto: Cine Aymara Studios

La venganza del super cholo (2013)

La venganza del súper cholo fue escrita por Óscar Catacora y producida por Cine Aymara Studios. La cinta grabada en Puno entraría en el género de western minimalista. Con un reducido presupuesto, la historia está inspirada en el cuento El campeón de la muerte, de Enrique López Albújar.

La venganza del súper cholo fue escrita por Óscar Catacora. Foto: Cine Aymara Studios

Wiñaypacha (2017)

La obra prima de Óscar Catacora fue filmada en idioma aimara y no contó con actores profesionales. Su realización se dio con la ayuda de un premio de financiamiento que ganó en el Concurso Nacional de Cine del Ministerio de Cultura en 2013. La cinta obtuvo los premios como mejor ópera prima y mejor fotografía en la categoría largometraje iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México. Además, fue elegida para representar al Perú en la 91° edición de los Premios Óscar en la categoría mejor película de habla no inglesa, sin embargo, no fue nominada.

La película narra la historia de una pareja de ancianos, Willka y Phaxsi, quienes mantienen sus costumbres religiosas y que, debido a la migración de su único hijo, quedan en el abandono. Aún así, continúan con la esperanza de que un día regresará.

Como lo indica el propio cineasta, en una entrevista con La República, es una crítica a él mismo y a muchas personas que salen de su comunidad y no vuelven.

Aventura sangrienta (2017)

Esta cinta fue dirigida por Joaquín Valentino y tuvo la participación de Óscar Catacora en el guion, quien junto a Dulio Palomino se encargaron de escribir los diálogos y darle forma a la idea de Joaquín.

El filme sigue la historia de un pintor, quien obsesionado por perfeccionar su arte, se convierte en un siniestro asesino, con el fin de buscar su molde perfecto. En su camino se encuentra con seis jóvenes que acampan en el bosque. Uno por uno, los jóvenes, van siendo víctimas de este artista psicópata que los caza a la antigua usanza.

Óscar Catacora fue uno de los guionistas del filme de terror Aventura sangrienta filmada en Puno. Foto: American Condors

Como se aprecia, el cineasta ha tenido grandes producciones que resaltaban la cultura y paisajes de los andes. Antes de su lamentable fallecimiento, el realizador puneño se encontraba grabando una nueva película en el Collao, provincia de Puno. Públicamente, no se conocía cuál era el tema o el título de su nueva cinta, sin embargo, tiempo atrás, en una entrevista con La República, explicó que su próxima producción iba a ser sobre la rebelión indígena de 1780.