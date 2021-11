Capitana Marvel 2: nueva imagen muestra cómo será el traje de Ms. Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose con nuevas series y películas. Recientemente, Disney Plus estrenó los dos primeros episodios de Hawkeye y en diciembre llega el esperado filme Spider-Man: no way home. Pero esas no son las únicas producciones que se están preparando en la nueva fase del UCM.

Entre ellas, tenemos la película The Marvels, la cual llegará como secuela de Capitana Marvel, la cinta protagonizada por Brie Larson en 2019. Una de las protagonistas será Ms. Marvel, quien es interpretada por Iman Vellani y de quien se sabe usará diferentes looks. Todos ellos serán similares a los trajes que utiliza su personaje en los cómics, y una imagen filtrada lo demuestra.

Primera foto de la actriz Iman Vellani como Ms. Marvel. Foto: captura Twitter

El usuario The Marvels News compartió en su perfil de Twitter la primera foto de la actriz con su traje de Ms. Marvel en el set de grabación. No olvidemos que primero la veremos en su propia serie de Disney Plus, la cual contará los orígenes de Kamala Khan.

¿De qué tratará la serie de Kamala Khan?

Seguirá la historia de una joven admiradora de los Avengers que tiene una particular fascinación por Carol Denvers, Capitana Marvel. Aún se desconoce cómo obtendrá sus poderes. A pesar de eso, la producción de la serie está generando gran expectativa en los fans. Su fecha de estreno está previsto para el 2022.

¿Cuándo se estrena The Marvels?

El filme llegará a los cines el 17 de febrero de 2023 en Estados Unidos y mostrará el trabajo en conjunto de Ms. Marvel, la Capitana Marvel y Monica Rambeau, personaje que estuvo presente en WandaVision y que fue interpretado por Teyonah Parris.

Fotografía del set de The Marvels. Foto: Twitter/@marvelsupdates

