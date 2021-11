‘Spider-Man: no way home’: Tom Holland y Jamie Foxx promocionan preventa de película

No es de extrañar que Spider-Man: no way home esté causando sensación entre los fanáticos de Marvel, ya que la película mostrará una nueva aventura del trepamuros junto a antiguos villanos de otras sagas. Con motivo de promocionar la preventa de boletos de cine, la compañía decidió compartir este 26 de noviembre un nuevo video con Tom Holland y Jamie Foxx.

Según se pudo ver en las imágenes, Holland anunció la preventa de entradas para este 29 de noviembre y llamó a la fecha Spider-Monday en lugar de Cyber-Monday, haciendo alusión a que ese día será especial para los fans del filme.

No obstante, poco después el actor fue interrumpido por Foxx (Electro), quien le indicó que mejor sería promocionar ese día como Electro-Monday, esto con el fin de favorecer al villano que aparecerá en No way home.

Tras esta divertida escena, las celebridades no dudaron en anunciar que habrán sorpresas y que no se pierdan el estreno de la nueva película de Spider-Man en cines.

¿Cuándo llegará Spider-Man: no way home en Perú?

Tras algunas modificaciones, el estreno de Spiderman: no way home se adelantó y llegará a los cines de Perú el miércoles 15 de diciembre de 2021 , dos días antes que su lanzamiento en Estados Unidos.

¿De qué tratará No way home?

La cinta del arácnido colocará a Peter Parker en una nueva situación: pedir ayuda a Doctor Strange para que las personas olviden su verdadera identidad. Sin embargo, lejos de arreglarse todo, un error en el conjuro del ‘Hechicero Supremo’ traerá a ciertos villanos del multiverso.

Tom Holland y Jamie Foxx promocionan preventa