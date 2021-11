‘Spider-Man: no way home’, preventa en Perú anunciada: cinta sí tendrá preestreno

Cada vez falta menos para que los fanáticos puedan ver en la gran pantalla Spider-Man: no way home. Con más de uno preguntándose si se llevará a cabo el tan ansiado Spiderverse, la distribuidora oficial del filme en Perú ha dado nueva información sobre su llegada a salas nacionales.

Días atrás, se reveló que Sony Pictures México modificó la fecha de estreno de la cinta para el 15 de diciembre, por lo que fanáticos peruanos se comenzaron a preguntar si nuestro país correría con la misma suerte. Todo indica que sí.

Para gusto de los seguidores de Spider-Man: no way home, se ha confirmado que la película iniciará la preventa de sus boletos el próximo 29 noviembre en las diversas salas de cine a nivel nacional. Esta actividad no solo se llevará a cabo en Perú, sino en el resto de países de la región. Así también, se ha dado a conocer que el filme tendrá un preestreno para el 15 de diciembre. Tenga en cuenta que serán pocas salas las que cuenten con esta fecha especial.

Preestreno de Spider-Man: no way home. Foto: Andes Films Facebook

¿A qué hora iniciará la preventa de Spider-Man: no way home y cuánto costará?

Spider-Man: no way home tiene un estreno programado para e 16 de diciembre del 2021 en Perú. Foto: Andes Films

Cada cine local manejará el horario para que los fans puedan adquirir las entradas para ver la película, así como el costo de cada boleto. La comunicación oficial se manejará en sus plataformas y se podrían adquirir de forma virtual y/o presencial.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home en Perú?