Herida con Halle Berry: la película que le dejó huesos rotos e incluyó a Valentina Shevchenko

Netflix sigue renovando su parrilla de contenidos y esta vez presenta la nueva película de Halle Berry, ganadora del Óscar que debuta como directora con Herida.

En el filme, la intérprete da vida a una luchadora de artes marciales mixtas en medio de su caída en desgracia fuera y dentro del octágono. Con el lanzamiento, la actriz contó detalles sobre el detrás de cámaras y cómo fue compartir escenas con Valentina Shevchenko.

En una entrevista con Jimmy Kimmel Live, Berry contó cómo decidió no contar con dobles para rodar las escenas de Herida, filme que incluyó la participación de Shevchenko detrás y delante de cámaras. Según explicó, solicitó la ayuda de la campeona femenina de la UFC para las escenas de artes marciales mixtas en Bruised para darle mayor realismo a la trama.

“Al principio era muy suave, pero le dije que necesitaba sentir la adrenalina, para eso había sido convocada. Cuando me lanzó dos patadas reales me rompió algunos huesos, dos costillas específicamente”, le dijo Berry a Kimmel. “Ella es impresionante. Estaba aterrada, pero no podría haber pedido una mejor maestra y compañera de escena. Hubo momentos donde sentí que realmente estaba peleando”, agregó.

¿De qué trata Herida de Netflix?

Jackie Justice (Halle Berry) es una luchadora de artes marciales mixtas que vive una derrota humillante, lo que la lleva a alejarse del deporte que tanto ama. Ella vive con su novio Desi (Adan Canto), que también es su representante. Con una vida desordenada, todo cambia cuando se aferra a su última oportunidad de redención: Manny Lyons (Danny Boyd), el hijo que abandonó en su adolescencia, regresa a su vida.

Tráiler de Herida en Netflix