Joker: Nick Creegan será nueva versión del villano en la serie Batwoman

Joker es uno de los villanos más importantes en la historia de DC Comics. No por nada fue llevado a la pantalla varias veces por actores como Jack Nicholson, Heath Ledger y Joaquin Phoenix. Ahora, los seguidores del personaje se preguntan quién será el elegido para darle vida en un futuro.

Para su sorpresa, Warner Bros ya tiene planeado presentar una nueva interpretación del villano e incluso ya tiene a un actor escogido. Se trata nada menos que de Nick Creegan, conocido como Marquis Jet en la serie Batwoman.

Cabe resaltar que no se trata de la versión clásica que siempre ha enfrentado a Batman y que todos conocemos. En realidad es el medio-hermano de la protagonista Ryan Wilder que padece serios problemas psiquiátricos tras un traumático encuentro con el Joker original.

Por el momento se sabe que el origen de esta nueva versión tendrá lugar en la tercera temporada de Batwoman. Ahora solo queda esperar a ver si esta nueva interpretación está a la altura de las expectativas.

Esta no es la primera vez que el Arrowverso hace una versión no canónica de Joker. En la serie Gotham, Cameron Monaghan dio vida a Jerome/Jeremiah Valesca y los fanáticos cayeron rendidos con su interpretación al punto de lamentar que no fue el oficial del DCEU.