Spider-Man 3 en Argentina y México: conoce la fecha de estreno, preventa, horarios y más detalles

Spider-Man: no way home es sin duda una de las películas más esperadas del año. Tras la publicación del tráiler, la comunidad seguidora de Marvel se hizo presente en diferentes países para saber cuándo y en qué horarios será estrenado oficialmente el filme. Por ahora, se sabe que en México sería lanzada el 15 de diciembre y en Argentina un día después.

Las ganas de saber cómo será el desenlace de la película no cesa y, para calmar los deseos de los fans, Sony Pictures emitió una noticia que caerá bien a todos. La productora cinematográfica anunció que la preventa en Argentina y México iniciará dentro de tres días: el 29 de noviembre desde las 10.00 a. m.

Sony Pictures anunció la preventa de entradas para el 29 de noviembre en México y Argentina. Foto: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home en Argentina y México?

Ante tanta expectativa, la cinta llegará en menos de un mes para la alegría de los seguidores de Marvel. Por ello se definió que en México se estrenará el 15 de diciembre, mientras que en Argentina será el 16 de diciembre. Ambos serán los primeros países en recibir la película para su posterior difusión ante sus audiencias.

¿Cuándo y a qué hora empieza la preventa de entradas en Argentina y México?

En México y Argentina, la preventa de entradas iniciará el 29 de noviembre desde las 10.00 a. m. Se sabe que los espacios webs estarán disponibles para que la gente pueda hacerse con un cupo y así poder estar presentes en el entreno. Es importante decir que, debido a la demanda, no todos podrán tomar un ticket para las primeras funciones, por lo que cada cine programará el filme en diferentes horarios para evitar aglomeraciones.

¿Dónde se podrán adquirir los boletos en Argentina y México?

El mismo día de inicio de preventa podrás adquirir las entradas a través de las páginas web de Cinépolis y Cinemex.

¿De qué trata y quiénes aparecen en Spider-Man: no way home?

Por primera vez en la pantalla grande, Peter Parker lidiará con las consecuencias de tener su identidad super heroica expuesta al mundo entero tras los eventos de la segunda entrega Far from home. Las dificultades son tantas que pedirá ayuda a Doctor Strange para revertir esto, pero no imagina que el multiverso se abriría paso.

Tráiler de Spider-Man: no way home