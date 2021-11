Encanto: magia latinoamericana

“Espero en verdad que después de ver la película las personas miren a su familia de forma distinta”, manifiesta el director estadounidense Byron Howard (ganador del Óscar en 2016 por Zootopia) respecto al reciente estreno de Encanto, la nueva cinta animada de Walt Disney Animation Studios, que desde ayer ya se encuentra en la cartelera de cines del país.

El filme sigue a los Madrigal, una familia numerosa que vive en las montañas de Colombia en una casa mágica y un pueblo vibrante llamado Encanto, que ha bendecido a todos sus miembros con dones únicos que van desde la fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea a Encanto corre peligro, Mirabel se da cuenta de que ella podría ser la última esperanza para su excepcional familia.

Byron Howard trabajó en el rodaje de la mano con Jared Bush (codirector y escritor). “Hemos pasado cinco años aprendiendo sobre nuestras familias, conociendo gente. Lo más emocionante es que esta película necesitó 8.000 personas, 8.000 gentes que tuvieron su corazón en la historia y que se fueron a su casa por el covid e hicieron la película en sus casas, con sus familias. Y esta película transcurre también en una casa y con una familia”, explica Bush a modo de metáfora.

Para Byron Howard, que también dirigió la cinta Bolt, la gran pregunta que hace Encanto “es cómo ves a tu familia y cómo tu familia te ve a ti”.

Jared Bush agrega: “Creo que lo que es increíble en la cinta son dos cosas: primero que llegué a conocer a mi familia. No es que no los conociera, pero había diferentes partes de ella que desconocía y que no había sido capaz de ver en toda mi vida. Y me causó alegría hacer un viaje como este. Lo otro fue pasar tiempo en Colombia, hacer amigos, pasar el tiempo con familias, fue una alegría absoluta. En estos cinco años hemos recibido mucha ayuda de la gente que nos abría los ojos y nos enseñaba a mejorar el camino. Y ahora tengo amigos para toda la vida que salieron de eso”.

La famosa dupla, que conversa con La República a través del Zoom, cuenta que eligieron centrar la historia de Encanto en Colombia, “porque nos enamoramos de ese país: Tenemos dos documentalistas de origen colombiano que nos empezaron a familiarizar con cosas de Colombia. Estábamos muy inspirados por el sentimiento que nos despertaba ese país, por la diversidad, por la música, hay magia en todos lados”, dice Howard, a quien le entusiasma la idea de explorar en otras culturas, como la peruana, para sus próximos proyectos. “Sí, sería increíble. Nos encantaría. La cultura latinoamericana es tan basta, diferente y bella por las tradiciones que mantiene. Creo que Encanto es solo el inicio de muchas películas que explorarán la cultura latinoamericana”.

Ambos coinciden en que este viaje ha sido inspirador y mágico para ellos mismos. “Las películas son una gran oportunidad para que las audiencias empiecen a conversar y hagan preguntas sobre temas comunes e importantes. Espero que cuando la gente vea Encanto se haga preguntas sobre su familia”, afirma Howard.

“Unas de las alegrías más grandes de la película fueron las amistades que hicimos en el proceso y ver a gente increíble trabajar su arte con mucha pasión”, finaliza Bush.