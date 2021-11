HBO Max: Dune llega gratis esta semana a Latinoamérica y esta es su fecha de estreno

Dune, la película dirigida por el cineasta canadiense Denis Villenueve, llegará gratis a HBO Max Latinoamérica esta semana luego de haber pasado por el cine recientemente y haber tenido un estreno simultáneo con la plataforma de streaming en Estados Unidos. El filme es protagonizado por estrellas como Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, entre otros, y es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Frank Herbert.

Tal y como lo venía anunciando HBO Max Latinoamérica en sus redes sociales, Dune llegará gratis a la plataforma de video bajo demanda este viernes 26 de noviembre, únicamente para aquellos usuarios que cuenten con cualquier plan de suscripción. Su estreno en Perú fue hace solo un mes y, a diferencia de otras películas y plataformas, no cobrará un precio extra.

Se trata de uno de los largometrajes más sonados durante la pandemia que, como recoge el portal Conocedores.com, hasta la fecha ha recaudado un total de 370 millones de dólares.

Dune 2 llegará a los cines en 2023. Foto: Warner Bros

Más allá del éxito mediático, la cifra de su recaudación no ha sido la que se esperaba Warner Brothers. Otros títulos como James Bond: no time to die y Rápidos y furiosos 9, superan a la cinta de Denis Villenueve, ya que alcanzan los 700 millones de dólares; además, otras bordean los 900 millones.

No obstante, las cifras no han sido motivo para no pensar en una secuela. La productora Legendary confirmó en octubre que Dune: Parte 2 era un hecho y que llegaría en 2023.

Timothee Chalamet junto Rebecca Ferguson en Dune. Foto: Warner Bros.

De esta manera, su estreno en HBO Max Latinoamérica podría hacer crecer el interés del público que no pudo verla en el cine. Aunque Villeneuve ha mencionado antes que no está muy de acuerdo con el hecho de presenciar su obra fuera de la pantalla grande, esto es algo que podría venirle bien de cara a la secuela.

¿De qué trata Dune?

Dune es una novela de 1965 escrita por Frank Herbert. Ya había tenido una adaptación para el cine en 1984 dirigida por el prestigioso cineasta David Lynch, que quedó marcada como un fracaso. Esta vez, el director canadiense Denis Villeneuve ha vuelto a demostrar su capacidad luego de cintas como Blade Runner 2049, Prisioners, Enemy, Arrival, Sicario, entre otras.

Timothée Chalamet y Jason Momoa en Dune. Créditos: composición/Warner Bros

La historia nos cuenta el viaje de un brillante joven llamado Paul Atreides (Timothée Chalamet), quien es hijo del duque Leto (Oscar Isaac) y la dama Jessica (Rebecca Ferguson), y ha nacido con un propósito mucho más grande del que puede imaginarse. Así, deberá emprender un viaje hacia el planeta más peligroso del universo con el fin de proteger el futuro de su familia y de su gente.

Dune: pósters del elenco oficial