Star Wars: ¿qué dijo Adam Driver sobre Kylo Ren y su posible regreso a la saga?

El actor estadounidense Adam Driver habló sobre su posible regreso a la saga de Star Wars como el antagonista Kylo Ren. Su papel en el lado oscuro catapultó su carrera y le abrió las puertas a oportunidades que lo han hecho legar lejos en la industria del cine. Así lo ha demostrado su rol como Maurizio Gucci en House of Gucci, cinta dirigida por Ridley Scott.

Con el pasar de los años, ya son varias las series de Star Wars en Disney Plus que se han estrenado hasta la fecha. The mandalorian, The bad batch, Visions, Rebels y la próxima Obi-Wan Kenobi, por lo que era lógico que Lucasfilms piense en contar más historias.

Kylo Ren sumido en el lado oscuro. Foto: Disney

Fue así como la productora creada por George Lucas ha resaltado que podrían haber planes de crear nuevas aventuras respecto a los episodios VII, VIII y IX. Una de estas será la de Ben Solo, más conocido como Kylo Ren.

PUEDES VER: Quentin Tarantino adaptaría First blood con Adam Driver como Rambo

Ya que el origen del villano nunca se pudo explotar lo suficiente en los largometrajes, el fandom de Star Wars en redes sociales respaldó la idea de explorar más a fondo el cambio de jedi a sith del personaje interpretado por Driver.

¿Qué dijo Adam Driver sobre volver como Kylo Ren?

En medio de la promoción del estreno de House of Gucci —película en la que Adam Driver actúa junto a Lady Gaga y Jared Leto—, el actor estadounidense respondió sobre su posible regreso como Kylo Ren en alguna serie o proyecto de Star Wars.

Adam Driver respondió sobre su posible regreso como Kylo Ren. Foto: Adam Driver fans / Instagram

Driver dijo no estar en contra de la idea, ya que a él solo le importa una cosa en particular. “Para mí, es un medio de cineastas, así que lo único que me interesa es trabajar con grandes cineastas, sea cual sea el tamaño del proyecto” , explicó la estrella.

De esta manera, la estrella de películas como Historia de un matrimonio (2019), BlacKkKlansman (2018) y The last duel (2021) no cierra la puerta a uno de sus roles más conocidos.