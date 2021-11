‘Resident evil: welcome to Raccoon City’: ¿quién es quién en la nueva película de zombies?

Resident Evil es un exitoso videojuego lanzado por la compañía japonesa Capcom en 1996. Debido a su gran éxito, fue llevado a la pantalla grande. Fue en el 2022 cuando el guionista y director Paul W.S. Anderson presentó su adaptación cinematográfica. El filme contaba con el protagonismo de Milla Jovovich y Michelle Rodriguez, y se alejaba del argumento del videojuego para contarnos una historia completamente nueva con diferentes personajes.

Después de casi más de 20 años desde que se estrenó la primera cinta, llega a los cines Resident evil: welcome to Raccoon City, una nueva versión que toma el argumento de los dos primeros videojuegos, trayendo de vuelta el terror de los 80′s y 90′s. La película es dirigida por Johannes Roberts y cuenta con un reparto de primera, del cual te brindaremos detalles a continuación:

Kaya Scodelario es Claire Redfield

Tras haber pasado su infancia en un siniestro orfanato, detrás del cual estaba Umbrella Corporation, Claire Redfield vuelve a Raccoon City en busca de su hermano Chris. Un periodista llamado Ben Bertolucci le alerta de que la compañía ha estado “envenenando” poco a poco a la población y ahora es un lugar fantasma del cual los pobres no han podido escapar. Su hermano la recibirá justo antes de ser enviado a una misión en la mansión Spencer, lugar donde vivía el virólogo Dr. Pswell E. Spencer. El instinto de Claire hace que se traslade a la comisaría donde trabaja su hermano y es allí donde conoce a Leon S. Kennedy. El personaje es interpretado por Kaya Scodelario, quien se hizo conocida por su papel en Maze Runner y la serie juvenil Skins.

Kaya Scodelario como Claire Redfield. Foto: composición/Sony Pictures/Capcom

Robbie Amell es Chris Redfield

Chris Redfield fue educado por el doctor William Birkin, quien lo convirtió en un oficial de policía. Un día inesperado llega su hermana Claire, quien le muestra una cinta VHS con el mensaje de un periodista que alerta sobre los experimentos que Umbrella Corporation ha llevado a cabo con la población de la ciudad. Seguidamente, su jefe le designará ir en búsqueda de un equipo de agentes que han desaparecido en la mansión Spencer. El actor Robbie Amell interpreta al personaje protagónico.

Robbie Amell como Chris Redfield. Foto: composición/Sony Pictures/Capcom

Avan Jogia como Leon S. Kennedy

Tras haber superado a duras penas las pruebas de policía, Leon S. Kennedy es destinado a la comisaría de Raccoon City. A pesar de ser un novato, es puesto a cargo debido a que su jefe trata de escapar de la ciudad. Todo cambiará cuando Leon conozca a Claire, la hermana de su compañero Chris, quien le revela que algo malo le está pasando a los pocos ciudadanos que quedan en la localidad y que Umbrella Corporation está detrás de todo. El personaje protagónico de los videojuegos es interpretado por Avan Jogia, conocido por su personaje en la serie juvenil Victorious.

Avan Jogia como Leon S. Kennedy. Foto: Sony Pictures/Capcom

Hannah John-Kamen es Jill Valentine

Jill Valentine es la coprotagonista del videojuego de Capcom. Junto a Chris Redfield, Albert Wesker y Richard Aiken van a una misión en la mansión Spencer, hogar del propietario y fundador de Umbrella Corporation. En dicho lugar tendrá que buscar a unos compañeros que fueron al lugar y no volvieron. Hannah John-Kamen se pondrá en el papel de Jim, la actriz es conocida por su papel de Ghost en la película Ant-Man and the Wasp de Marvel.

Hannah John-Kamen como Jill Valentine. Foto: composición/Capcom/Sony Pictures

Tom Hopper es Albert Wesker

Albert Wesker es uno de los líderes de la comisaría de Raccoon City, que parece esconder un oscuro secreto, ya que cuando va en búsqueda de sus compañeros desaparecidos en extrañas circunstancias, recibe un mensaje que le advierte que en su taquilla tiene todo lo necesario para salir de la ciudad. Poco a poco, sus compañeros irán descubriendo la verdad. El personaje es interpretado por Tom Hopper, quien se hizo conocido por su papel de Luther en la serie The Umbrella Academy de Netflix.

Tom Hopper como Albert Wesker. Foto: Sony Pictures/Capcom

Neal McDonough es William Birkin

El orfanato donde vivían de pequeños Claire Redfield y su hermano Chris era dirigido por el doctor William Birkin (esto diferencia el filme del videojuego). En dicho lugar se hacían experimentos con humanos, cuyo fin era desarrollar un virus que convierta a las personas en letales armas sin conciencia. Cuando el desastre se desata en la ciudad de Raccoon City, Birkin tratará de escapar, olvidándose de lo que ha creado. El actor McDonough es conocido por interpretar a varios villanos como M. Bison en Street fighter o a Damien Darhk en la serie The Flash.