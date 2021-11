Spider-Man 3, estreno en Perú: preventa de entradas iniciaría este fin de semana

Spider-Man: no way home significará el final de la trilogía protagonizada por Tom Holland. Por primera vez en el MCU, la cinta dirigida por Jon Watts mostrará el Spider-Verse y los fans no podrían estar más emocionados por ver el resultado en pantalla grande.

Cuándo se estrena Spiderman: no way home en Perú

El estreno de Spider-Man 3 está agendado para llegar a los cines peruanos el próximo 16 de diciembre, un día antes de su lanzamiento internacional.

Estreno Spider-Man: no way home► Latinoamérica y más

Estreno de Spiderman 3 en México: 15 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en España: 16 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en Reino Unido: 15 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en Argentina: 16 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en Chile: 16 de diciembre.

Cuándo es la preventa de Spiderman 3 en Perú

Por medio de sus redes sociales, Cinemark Perú anunció la eminente preventa de entradas para el lanzamiento de Spider-Man: no way home. Si bien no indicaron una fecha en específico, adelantaron que revelarían el dato este fin de semana.

Foto: captura / Facebook de CInemark Perú

Cuándo sale la preventa de Spiderman 3 por países

Preventa Spider-Man no way home en México: 29 de noviembre

Preventa Spider-Man no way home en España: 29 de noviembre

Preventa Spider-Man no way home en Reino Unido: 29 de noviembre

Preventa Spider-Man no way home en Argentina: 29 noviembre

Preventa Spider-Man no way home en Chile: 29 de noviembre.

Precio de preventa Spiderman no way home