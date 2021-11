Manco Cápac, una cinta de denuncia social

Manco Cápac nos presenta a Elisbán, un joven que llega a la ciudad de Puno en busca de un amigo y de la promesa de un trabajo. Pero al no encontrarlo, deberá sobrevivir en una ciudad hostil no solo por el clima.

Filmada en Puno, bajo la dirección de Henry Vallejo y protagonizada por Jesús Luque, la cinta está seleccionada como precandidata a los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

“El primer reto que tuvimos era hacerles un homenaje a los incas porque soñábamos con una película de época. Primero, íbamos a hacer una cinta que hablara del primer inca o de los últimos, pero sabemos que es muy caro. Probablemente, ni la plata ni la vida nos alcanzaría, así que empezamos a pensar en una historia actual que sea socialmente relevante y que se pueda contar con la mayor sencillez posible”, recuerda Vallejo sobre su segundo largometraje.

Señala que el personaje y nombre del protagonista lo tomó de un compañero de colegio que tuvo en los años 80. “Elisbán se llamaba un alumno que siempre llegaba tarde y no cumplía las tareas, quién sabe por qué, tenía problemas familiares y era castigado por los profesores. En ese tiempo era común la violencia contra los alumnos. No sé qué habrá sido de su vida, le perdimos el rastro. Pero digamos que quedaron marcadas en mi mente muchas de esas imágenes de esos alumnos sometidos por profesores abusivos. Un día me pregunté por qué no hacer que cobre vida una historia con un personaje con ese nombre y sus vivencias desde mi punto de vista”.

¿Qué es lo que quieres decir en Manco Cápac?

La intención fue crear una historia que no tenga esos conflictos extremos que siempre se utilizan, digamos, sangre, persecuciones, muerte, y no es que esté mal, pero queríamos probarnos que podíamos ser capaces de entretener. Era un reto grande. Es una historia con temas sociales.

¿Cómo tomas la precandidatura al Óscar?

En realidad ya nos sentíamos contentos con haber terminado de editar la película, tenerla lista. Ahora qué va a pasar con festivales, con el Óscar, pienso que la película se defiende sola. De eso no esperamos nada. Si viene algo más grande, no es algo que estemos esperando.

“Existen muchos Elisbanes”

Para Jesús Luque (22), dar vida a Elisbán le valió ser considerado el mejor actor en la reciente edición del Festival de Cine de Lima. Este hecho lo motivó aún más en su sueño de convertirse en profesor de Teatro, carrera que se encuentra estudiando.

“Me enteré de la precandidatura al Óscar en un momento muy triste de mi vida. Acababa de enterrar a mi hermano menor que sufrió un accidente. Al día siguiente prendí el celular y ahí estaba la noticia”, nos cuenta este joven, quien es técnico en Desarrollo de Sistemas y licenciado de Servicio Militar.

“Manco Cápac es una historia que conmueve y que cada peruano ha pasado o visto de una u otra forma. Es una situación que no es ajena. Aún hay muchos Elisbanes. Creo que aún hay cosas que no han cambiado y lo peor es que la gente no se asombra, como que la sociedad lo acepta, se sigue viviendo la discriminación y el maltrato. La película habla de eso”.