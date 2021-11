Cartelera en Perú: la animación Encanto y La casa Gucci ya se encuentran disponibles

Sinopsis: Es un drama criminal que gira en torno al asesinato de Mauricio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, quien apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la Viuda negra de Italia. El filme es una adaptación del libro de Sara Gay Forden, The house of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour and greed.