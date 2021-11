The good doctor, 5×07: Shaun y Lea rompen en medio de una tensa y triste escena

The good doctor, temporada 5 está haciendo una pausa a mitad de su ciclo para darle al Dr. Shaun Murphy un merecido descanso. El episodio 7, titulado Expirado, terminó con una escena que dejó a fans intrigamos, sobre todo porque la siguiente parte no llegará hasta el 2022.

En el capítulo, vimos que el Dr. Glassman se reúne con un agente inmobiliario con el objetivo de vender su casa y partir a Montana. Sus planes quedan a medias con la llegada de su primera esposa Ilana (Ann Cusack), quien lo busca ante la peligrosa enfermedad a la que se enfrenta su actual pareja. Tras la intervención médica, el doctor e Ilana hablan sobre la pérdida de su hija Maggie.

Lea y Shaun se separan

El momento clave de The good doctor 5×07 llega con el destino de la relación de Shaun y Lea. Los problemas empiezan cuando la joven revela que cambió las puntuaciones que habían realizado sus pacientes sobre el médico. “Omití algunos comentarios porque muchos de ellos eran muy crueles; por eso, tu puntaje subió. Sé que estuvo mal, pero quería protegerte. Lo siento mucho”, menciona. El doctor queda decepcionado.

Ya en el hospital, vemos que Shaun pierde a un paciente, un bebé, porque el medicamento que necesitaba había vencido y no había otro para entregarle. Esto provocó que el médico explote y muestre sus sentimientos. Lea intenta calmarlo, pero no lo logra. “No puedo confiar en ti y no puedo casarme contigo”, le dice en medio de una tensa escena.

Quien interviene es Glassman, que intenta calmar a Murphy, pero Shaun también tiene palabras contra él: “Eres un padrino y mentor terrible. Dijiste que nunca me abandonarías, pero eso es mentira. ¡Eso es una mentira! ¿Por qué todos me mienten? Deberías haber estado dirigiendo el hospital. Si lo hubieras hecho, el bebé no habría muerto“. Mientras Shaun se sienta en el suelo, molesto, el médico lo abraza mientras Lea solo los puede observar.