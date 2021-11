No way home llegó a TikTok con The Daily Bugle: Betty Brant y J. J. Jameson trabajan juntos

Spider-Man: no way home tiene a los fanáticos muy emocionados, especialmente debido a una publicación de Jamie Foxx que confirmaría el Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Luego del lanzamiento del segundo tráiler oficial, la película protagonizada por Tom Holland y Doctor Strange se ha adelantado en México. No obstante, las actualizaciones se mantienen a tope, con nuevos spots llegando muy seguido. En ese sentido, Marvel ha abierto una cuenta oficial en TikTok para The Daily Bugle.

J. J. Jameson es el dueño del Daily Bugle en las películas del Hombre Araña de Tobey Maguire. Foto: Sony Pictures

Si bien la firma comandada por Kevin Feige ya ha utilizado la mencionada red social para promocionar sus producciones, esta estrategia es totalmente nueva. En este caso no se muestra a actores invitando al público a que vean la cinta, sino que los tres videos posteados hasta ahora tratan al espectador como si estuviera en el mundo de No way home.

Primero vemos a Betty Brant muy emocionada por ser elegida como la nueva interna de The Daily Bugle y quien se encargará de manejar la cuenta de TikTok del icónico medio de comunicación comandado por J. J. Jameson. Sin embargo, le informan que este, “su primer trabajo real”, será sin paga.

Además, también se ve a Jameson unirse a una de las populares tendencias de la red social. En ese sentido, el segundo clip inicia con la frase “Dinos que odias a Spider-Man sin decirnos que odias a Spider-Man”. En ese momento, Brant relata su amable experiencia con Peter Parker hasta que es interrumpida abruptamente por su jefe, quien dice: “Que Dios nos salve”.

Los fans esperan que el Spider-Verse tenga lugar en Spider-Man: no way home. Foto: Sony/Marvel

Ello no es todo, sino que, de acuerdo con la descripción del primer video, la información que se vaya posteando con el pasar de los días formará parte de la historia de No way home. Además, también cuentan con un link en su descripción, con el cual los seguidores podrán usar el fondo del noticiero para poder ‘convertirse’ en los nuevos reporteros.

¿Cuándo sale Spider-Man: no way home en Latinoamérica?

Por lo pronto, la cuenta oficial en Twitter de Sony Pictures México ha confirmado que Spider-Man: no way home llegará al país azteca el 15 de diciembre. Sin embargo, no se ha detallado fecha de arribo para otras regiones de Latinoamérica, pese a que la preventa ya ha iniciado.