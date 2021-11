‘Spider-Man: no way home’: nuevo avance incluye referencia a Tobey Maguire y al Spiderverse

Falta cada vez más poco para que los fanáticos puedan ver el estreno de Spider-Man: no way home. Con más de uno preguntándose si finalmente se concretará el tan pedido Spiderverse, Sony Pictures anunció el último domingo 21 que ha decidido modificar la fecha de estreno de la cinta. Ahora, se podrá ver desde el 15 de diciembre del 2021.

Mientras esto sucede, la productora ha estado presentado nuevo material sobre el filme, siendo un último spot televisivo como el más llamativo. En las imágenes se aclara una escena vista en el segundo tráiler de No way home, una donde se pensó que el Peter Parker de Tom Holland se burlaba del Doctor Octopus.

¿Spiderverse cada vez más cerca?

Con el nuevo tv spot de Spider-Man: no way home emitido, se confirma que el momento del segundo trailer, donde Peter, MJ y Ned ‘se burlan del nombre de Otto Octavius’, no corresponden directamente a la conversación que tienen con el villano.

Ahora, sabemos que en realidad el Doc Oct dialoga con Doctor Strange y Peter Parker, quienes le cuestionan por la identidad del Spider-Man de su universo, es decir, el interpretado por Tobey Maguire.

Doctor Octopus será parte de Spider-Man: no way home. Foto: Sony

Eso no es todo. En la parte final del avance y ante la pregunta de Peter, MJ y Ned ‘en serio, ¿cuál es tu verdadero nombre?’, esta es hecha a un personaje desconocido, que muy posiblemente puede ser Tobey Maguire o Andrew Garfield, teniendo en cuenta que ya se habla de un multiverso en Spider-Man: no way home.