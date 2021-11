Encanto: 5 razones por las que debes ver la nueva película animada de Disney

Encanto es la primera película de Disney en ser codirigida por una mujer de origen latino, Charise Castro Smith, cuya fabulosa historia, repleta de guiños a Gabriel García Márquez, es una de las propuestas que sin duda debes ver junto a tu familia. Además, el filme cuenta con canciones pegajosas que pondrán a bailar y cantar a los espectadores, ya que su banda sonora producida por Lin-Manuel Miranda contiene temas de Sebastián Yatra o Carlos Vives.

Sin embargo, Encanto es mucho más, pues reúne emoción, literatura, magia, color y alegría. En ese sentido, sus directores y guionistas nos cuentan cómo construyeron su historia, la cual comenzó hace cinco años.

¿De qué trata Encanto?

El filme nos narra la historia de la familia Madrigal, en la que todos los hijos y nietos tienen algún superpoder que ayuda a proteger a la comunidad en la que viven. Pero Mirabel, la protagonista de la historia, es la única que no tiene ningún don, o al menos que se sepa. La trama comienza cuando Mirabel descubre que en la casita mágica donde viven algo está empezando a fallar y la magia está en peligro. Será ella quien tendrá la llave para salvar la magia.

A continuación, te contamos, junto con las palabras de los guionistas y directores, cinco motivos por los que no te puedes perder esta cinta animada.

La familia

Desde el inicio, sus tres directores y guionistas tenían claro que iban a hablar sobre la familia. En una entrevista con SensaCine, el director Byron Howard dijo: “Las familias pueden ser maravillosas, pero también pueden ser muy complicadas. Creamos 12 personajes principales, lo que es muy poco habitual en una película de Disney que normalmente tiene dos o tres protagonistas, pero queríamos que cada miembro fuera muy característico de tal manera que todo el mundo pudiera reconocer a alguien de su familia en cada personaje

La educación emocional

Encanto nos hace pensar en nuestras relaciones familiares y las expectativas que se generan y los esfuerzos que realizamos para no defraudar a los nuestros. “Queríamos hablar de cómo muchas veces no sabemos cómo nuestras familias nos ven y no sabemos exactamente cómo ver a nuestra familia de la manera correcta”, explica Howard.

Lo especial de ser único

La guionista y codirectora de la película, Charise Castro Smith, explica que crearon el personaje de Mirabel con el pelo rizado y gafas verdes, pensando en la sensación que las redes sociales transmiten, mostrando la vida de los demás siendo perfectas, haciendo que uno se cuestione su propia estilo de vida: ”Cuando ves sus post en redes sociales siempre parece que saben perfectamente lo que están haciendo, mientras tú tienes tus dudas y no entiendes a veces ni quién eres o cómo funcionar en el mundo y de ahí surgió Mirabel”, explica la directora de origen cubano.

Magia y Gabriel García Márquez

La cinta animada está repleta de referencias al realismo mágico del escritor Gabriel García Márquez porque según explican sus directores y guionistas, lo tuvieron como referencia en todo momento. “Nos encanta la magia de la que habla y nos pareció magnífico poder vincular esa magia a los roles que cada uno desempeña en una familia. Miramos a nuestras familias y pensamos qué rol tenía cada uno”, explica Howard.

Además, añadió: “¿Quién es la roca de mi familia que está allí para todo el que lo necesite? Y eso la convirtió en Lisa y la súper fuerza. Todos tenemos en nuestra familia alguien que es la perfección casi sin esfuerzo, entonces llegó Isabella. Todos tenemos cuidadores, o enfermeros y buenos cocineros en nuestra familia que de hecho hacen sentir como que curan con su comida, al igual que Julieta…”.

También hay varios guiños a Cien años de soledad, como las mariposas amarillas, un símbolo claro de García Márquez.

El soundtrack

Lin-Manuel Miranda estuvo desde el inicio de la creación de Encanto. “Quería incorporar tantos estilos musicales diferentes como fuera posible, y es maravilloso decidir qué estilo de música es apropiado para cada personaje. Uno de los mejores ejemplos de esto fue la fuerza de Luisa. Ella tiene este carácter fuerte, así que su estilo de música tenía que estar influenciado por el reggaeton”, señaló la directora Charise Castro.

Además, dentro del elenco de músicos encontramos artistas como Carlos Vives o Sebastián Yatra.